Roberta Metsola, după decizia istorică privind Republica Moldova: „Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru”

Aprobarea unanimă de către statele membre ale Uniunii Europene a deschiderii primului grup de capitole de negociere cu Republica Moldova și Ucraina reprezintă un moment-cheie pentru parcursul european al celor două țări. În acest context, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a subliniat că extinderea Uniunii consolidează securitatea și stabilitatea continentului și a reafirmat locul Chișinăului și Kievului în familia europeană.

„Deschiderea primelor capitole de negociere privind democrația, justiția și statul de drept evidențiază atât progresele realizate de cele două țări, cât și angajamentul lor față de valorile europene. Toate acestea au loc în timp ce ele continuă să facă față agresiunii, amenințărilor și intimidărilor venite din partea Rusiei”, a declarat Roberta Metsola.

Președinta Parlamentului European a mai accentuat că extinderea rămâne unul dintre cele mai importante instrumente strategice ale Uniunii și că atât Republica Moldova, cât și Ucraina aparțin spațiului european.

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate poziția comună pentru deschiderea oficială a primului cluster de negocieri, „Valori fundamentale”, considerat baza întregului proces de aderare.

Deschiderea oficială a Clusterului 1 este programată pentru 15 iunie, în cadrul celei de-a doua Conferințe Interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, care va avea loc la Luxemburg. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Clusterul „Valori fundamentale” include domenii esențiale precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, independența justiției și protecția drepturilor fundamentale, fiind considerat fundamentul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.