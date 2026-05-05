Putin se teme de o lovitură de stat din partea fostului ministru Șoigu

Conform unor rapoarte ale serviciilor de informații provenite din surse europene, citate de Financial Times și CNN, Rusia a intensificat măsurile de securitate în jurul președintelui Putin, anunță Corriere della Sera.

Se teme că Putin ar putea fi asasinat sau detronat printr-o lovitură de stat.

Toate acestea se întâmplă în timp ce – conform relatărilor FT – președintele însuși devine ”din ce în ce mai izolat și absorbit de războiul din Ucraina”, și petrece din ce în ce mai mult timp „în buncăre subterane”, gestionând aspecte în detaliu ale conflictului.

Începând din martie, îngrijorarea Kremlinului cu privire la o lovitură de stat sau la o tentativă de asasinat, în special prin utilizarea dronelor, s-a intensificat brusc.

În ultimele luni – continuă ziarul britanic – serviciile secrete care se ocupă de paza înalților funcționari au înăsprit drastic măsurile de securitate din jurul președintelui: controalele pentru persoanele care îl întâlnesc personal au devenit și mai stricte.

De la bucătari în jos, oricine se apropie de el are interdicția de a folosi mijloacele de transport în comun sau echipamente conectate la internet. În casele celor mai apropiați colaboratori au fost instalate sisteme de supraveghere.

Lista locurilor pe care le vizitează președintele s-a redus considerabil: nici el, nici familia sa nu mai merg la reședințele din regiunea Moscovei sau la Valdai.

Din cauza creșterii nivelului de securitate, rețelele de comunicații sunt dezactivate periodic în anumite zone din Moscova: operatorii de telefonie au anunțat că începând de mâine vor exista întreruperi ale serviciilor în capitală.

Printre membrii elitei politice ruse care îl îngrijorează pe Putin s-ar număra Serghei Șoigu, odinioară un colaborator apropiat al președintelui.

Fostul ministru al Apărării, actualmente secretar al Consiliului de Securitate, „este asociat cu riscul unei lovituri de stat, deoarece păstrează o influență considerabilă în cadrul înaltului comandament militar”.

Documentul sursei de informații europene citat de CNN și FT adaugă că arestarea lui Ruslan Tsalikov, fostul adjunct al lui Șoigu, care a avut loc pe 5 martie, este considerată „o încălcare a acordurilor de protecție tacită dintre elite, care îl slăbește pe Șoigu și sporește probabilitatea ca el însuși să devină obiectul unei anchete judiciare»..