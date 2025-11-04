Putin vrea să conducă Rusia până în 2050 — și apoi să-i lase puterea fiului său

Vladimir Putin pare hotărât să rămână la Kremlin pentru tot restul vieții. Potrivit publicației britanice Daily Star, liderul rus plănuiește să-și prelungească domnia până în anul 2050, când ar urma să împlinească 97 de ani. Mai mult, planul ar include o „succesiune dinastică”: puterea ar urma să fie transmisă fiului său Ivan, care are acum doar 10 ani.

Constituția modificată a Rusiei îi permite deja lui Putin să rămână președinte până în 2036, însă cercul său apropiat ar lucra la o nouă strategie pentru a-i asigura continuitatea. Surse citate de presa britanică afirmă că apropiații liderului coordonează proiecte de „prelungire a vieții”, în care este implicată și fiica sa, Maria Voronțova — medic și specialistă în genetică.

Deși informațiile nu au fost confirmate oficial, ele se înscriu într-un tipar tot mai vizibil: Kremlinul construiește o imagine a lui Putin ca „lider etern”, menit să conducă Rusia dincolo de limitele biologice și politice obișnuite. Totodată, zvonurile despre o eventuală succesiune familială au reaprins discuțiile privind transformarea regimului într-o dinastie modernă, cu trăsături de autocrație ereditară.

Analiștii politici subliniază că scenariul ar fi unul fără precedent în istoria modernă a Rusiei. Dacă planul s-ar concretiza, Putin ar deveni unul dintre cei mai longevivi dictatori din istorie, depășind recordurile lui Fidel Castro și Muammar Gaddafi.

Deocamdată, Kremlinul păstrează tăcerea, iar Putin continuă să-și afișeze imaginea de lider puternic, invincibil și indispensabil. Pentru Rusia, însă, întrebarea rămâne aceeași: cât timp mai poate dura această epocă a puterii absolute?