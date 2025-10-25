Producția de miere, în cădere liberă. Apicultorii vând produsul din 2024

Producția de miere a scăzut drastic în acest an, în special cea de salcâm și tei, din cauza înghețurilor târzii din primăvară. Dacă anul trecut s-au strâns circa 5.000 de tone, anul acesta producția va fi de puțin peste 1.000 de tone, spun reprezentanții Asociației Naționale a Apicultorilor. Acum, apicultorii sunt nevoiți să vândă în mare parte mierea rămasă de anul trecut.

La târgul apicultorilor care se desfășoară în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, jurnaliștii l-au întâlnit pe Constantin Cojocari, care se ocupă cu apicultura de peste 30 de ani. Afacerea lui a început de la doi stupi, iar acum are peste 200 de familii de albine la Condrița. El spune că un an mai greu decât acesta nu a avut de când se știe.

„Anul ăsta a fost un an foarte greu pentru apicultori. S-a strâns foarte puțină miere. Practic s-a strâns doar floarea soarelui. Altceva nu prea a fost. Un pic de rapiță. Anul ăsta apicultorii au lucrat în minus. Nu am avut așa an niciodată”, a explicat Constantin Cojocari, apicultor.

Din cele peste 12 tipuri de miere pe care le produce, cea mai căutată este mierea de salcâm, care în acest an a fost afectată de înghețurile târzii. Acum el vinde în mare parte miere de anul trecut, pentru care prețul a crescut cu 20 de lei. Un borcan de un kilogram costă acum 180 de lei, față de 160 de lei anul trecut.

„Cam doar salcâmul s-a scumpit un pic, dar la restul cam aceleași prețuri au rămas. Poate undeva să zicem, vreo 5-10 lei, dar nu așa mult. Mulți apicultori au început să se dezamăgească de acest lucru și se lasă de apicultură. De aceea, trebuie ajutați apicultorii, ca să fie ceva, să nu piară apicultura”, a mai menționat Constantin Cojocari, apicultor.

Cumpărătorii spun că apreciază munca depusă de apicultori și consideră că prețul mierii, chiar dacă a crescut, este justificat.

„Mi s-a spus că mierea e foarte bogată în vitamine și mă gândesc să procur pentru băieți acasă. De la toată ecologia asta a noastră mulți se plâng că le mor albinele”.

„Chiar tatăl meu e producător de miere, dar iată cu propolis nu se ocupă. Și susțin în orice caz producătorii locali”.

Președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Andrei Zagareanu, spune că situația este fără precedent. Florile copacilor și ale plantelor nu au oferit nectar din cauza ploilor și a temperaturilor scăzute din primăvară. Abia în toamnă, unii producători au reușit să strângă puțină miere.

„Dacă în anii precedenți era în jur de cinci mii de tone, anul acesta, dacă s-a compromis absolut culesul celor mai importante. Dacă o să fie vreo mie, poate ceva mai mult de o mie de tone”, a precizat Andrei Zagareanu, președintele Asociației Naționale a Apicultorilor

Potrivit Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în 2024, Republica Moldova a produs aproximativ 5.000 de tone de miere, dintre care peste 4.100 de tone au fost exportate. Cele mai importante piețe de export sunt Italia și România, dar mierea moldovenească ajunge și în Germania, Franța, Serbia și alte aproximativ 25 de țări.