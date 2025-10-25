”Cenzurarea” rețelelor sociale, noul plan al PAS

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a confirmat că „reglementarea” – de fapt, cenzurarea – rețelelor sociale va fi una dintre primele preocupări ale noului legislativ. Într-o declarație făcută la postul Rlive TV, liderul PAS a spus deschis că „suntem obligați deja” să impunem reguli platformelor internaționale, recunoscând că autoritățile moldovene nu au în prezent un cadru legal care să le permită controlul asupra conținutului online.

„Suntem obligați deja, pentru că toți de acum recunosc că trebuie să avem niște reglementări”, a spus Igor Grosu, invocând chiar și o „adresă” a Curții Constituționale, pe care o consideră un argument pentru intervenția statului în mediul online.

Sub pretextul „lipsei de norme clare” și al „dialogului dificil cu marile platforme”, Grosu a anunțat practic o intenție de supraveghere a comunicării publice pe internet. „Prima întrebare care ar putea să ne-o pună ei ar fi: ‘Dar care sunt reglementările voastre naționale?’”, a exemplificat liderul PAS, sugerând că Republica Moldova trebuie să creeze un cadru legislativ pentru a impune condiții giganților digitali.

Într-un moment de sinceritate, Grosu a recunoscut că, în prezent, autoritățile nu au pârghii legale pentru a controla rețelele sociale: „Noi, la răspunsul la întrebarea asta, nu avem decât pe site-uri. Dacă un post de televiziune mai are și un site, atunci extensiunea asta poate fi monitorizată de Consiliul Audiovizualului. În rest, la noi e vid.”

Declarația dezvăluie o direcție periculoasă: transformarea Consiliului Audiovizualului într-un instrument de control politic al spațiului digital. În loc să apere libertatea de exprimare, autoritățile PAS par hotărâte să introducă „reglementări” care să limiteze criticile și vocile independente din mediul online.

Mai mult, Grosu a confirmat că discuțiile pentru implementarea acestor măsuri sunt deja avansate: „Am avut și discuții post-campanie, cel puțin cu președinta Consiliului Audiovizualului. Am căzut de acord că, da, trebuie să facem ceva.”

Sub masca „pluralismului” și a „transparenței”, guvernarea PAS pregătește, de fapt, o nouă formă de cenzură digitală, justificată prin „adresarea Curții Constituționale” și „alinierea la standarde internaționale”. În realitate, este vorba despre un pas periculos către controlul politic al internetului — ultimul spațiu unde vocile critice mai pot fi auzite în Republica Moldova.