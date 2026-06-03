Ramiz Ansarov, noul primar al Orheiului, a făcut parte din PAS timp de peste un an

Noul primar al municipiului Orhei, Ramiz Ansarov, care a candidat cu susținerea formațiunii „Inima Moldovei”, a fost anterior membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), din care a făcut parte mai bine de un an înainte de a părăsi formațiunea.

Informația apare în contextul alegerilor locale noi desfășurate la Orhei, unde Ansarov l-a învins în turul doi pe candidatul independent Sergiu Aga. Scrutinul a fost urmărit cu interes, având în vedere influența politică semnificativă pe care municipiul Orhei o are în regiune.

Cu o săptămână înainte de turul decisiv, președintele PAS, Igor Grosu, declara că formațiunea de guvernământ nu va susține niciun candidat în cursa electorală și va lăsa alegătorii „să aleagă singuri” viitorul primar.

Totuși, contracandidatul lui Ramiz Ansarov, Sergiu Aga, a declarat că a purtat discuții cu reprezentanții PAS în încercarea de a obține sprijinul partidului în turul doi al alegerilor.

Potrivit lui Aga, reprezentanții PAS i-ar fi comunicat că îi pot oferi susținere doar prin declarații publice, fără implicare directă în campania electorală.

„Eu aveam nevoie de mobilizare efectivă a electoratului de dreapta și de implicarea structurilor statului pentru desfășurarea unui scrutin electoral corect”, a explicat Sergiu Aga motivele pentru care nu a acceptat oferta.

În urma scrutinului din 31 mai, Ramiz Ansarov a acumulat 57,88% din voturile exprimate, ceea ce reprezintă 4.681 de voturi. Sergiu Aga a obținut 42,12% din sufragii, cu 1.274 de voturi mai puțin decât adversarul său.

Originar din Bălți și de profesie jurist, Ramiz Ansarov a activat anterior în cadrul Poliției de Frontieră. În 2018, acesta a fost demis din instituție după ce a fost acuzat că ar fi prejudiciat imaginea Republicii Moldova și a Poliției de Frontieră în timpul unei deplasări de serviciu în Ungaria. Potrivit informațiilor făcute publice la acea vreme, Ansarov ar fi luat un parfum dintr-un magazin fără să îl achite.