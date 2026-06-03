Serghei Ivanov, la Bruxelles: Agricultura din Republica Moldova trebuie să fie o prioritate în negocierile de aderare la UE

Agricultura reprezintă un sector vital pentru economia națională, care trebuie tratat cu maximă responsabilitate în negocierile cu Bruxelles-ul. Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, aflat într-o vizită la Bruxelles, a subliniat necesitatea unei abordări strategice în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Agricultura este un domeniu foarte important pentru Republica Moldova, mai ales în contextul integrării în Uniunea Europeană. În momentul aderării, este crucial să se negocieze atent. Dacă vom merge cu ochii închiși și nu vom pune accent pe consolidarea puterii agricultorului și pe dezvoltarea sectorului în general, riscăm să ne integrăm doar la nivel legislativ, fără beneficii reale pentru cetățeni”, a precizat Serghei Ivanov.

Deputatul a transmis, prin intermediul acestei platforme europene, un mesaj ferm și actualei guvernări de la Chișinău:

„Agricultura trebuie să devină o prioritate absolută în agenda de integrare europeană. Trebuie să facă eforturi susținute pentru ca produsele și fermierii din Republica Moldova să atingă un nivel de competitivitate egal cu cel din statele membre ale Uniunii Europene”.

Serghei Ivanov, împreună cu delegația constituită din vicepreședinții Parlamentului și președinții tuturor comisiilor permanente ale Legislativului, se află într-o vizită la Bruxelles. Vizita este organizată ca urmare a semnării recente a Memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European.