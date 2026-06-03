Ofițerii CNA au descins la SA „Termoelectrica”. Un șef de secție, reținut pentru acte de corupție

Un șef de secție din cadrul SA „Termoelectrica” a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectat de corupere activă și pasivă. Mai exact, precizează CNA, acțiunile acestuia vizează organizarea și desfășurarea unor proceduri de achiziții în cadrul întreprinderii.

Potrivit materialelor acumulate, funcționarul este bănuit că ar fi pretins și primit în mod sistematic mijloace financiare ce nu i se cuvin de la reprezentantul unui agent economic, pentru a favoriza compania respectivă în cadrul licitațiilor organizate de societate. Conform datelor preliminare, suma transmisă lunar ar fi constituit 10 mii lei.

Astfel, ofițerii CNA și procurorii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții la biroul de serviciu al persoanei vizate și la sediul reprezentantului agentului economic. În cadrul acestora au fost depistate și ridicate mijloace bănești, presupus transmise pentru luna mai curent, dispozitive electronice de stocare a informației și documente relevante pentru cauza penală.

Persoana vizată a fost plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA, iar acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate.