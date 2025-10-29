Râul Răut, curățat la Florești: Proiect pentru prevenirea inundațiilor

Lucrările de decolmatare a râului Răut sunt în plină desfășurare în raionul Florești, pe o porțiune de aproximativ 10 kilometri, între satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are ca obiectiv principal prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului, grav afectat de depuneri de nămol și blocaje acumulate de-a lungul anilor.

Potrivit autorităților locale, intervenția a fost inițiată la solicitarea repetată a locuitorilor din zonă, care s-au confruntat frecvent cu inundații și pierderi materiale.

„Este un proiect așteptat de ani buni. Scopul principal este protejarea gospodăriilor și a terenurilor agricole din localitățile din apropierea râului”, au precizat reprezentanții administrației raionale.

Reprezentanți ai instituțiilor responsabile au inspectat marți șantierul și au constatat că lucrările progresează conform graficului stabilit. Decolmatarea vizează atât curățarea albiei, cât și consolidarea malurilor în zonele vulnerabile la eroziune.

„Este una dintre cele mai ample lucrări de acest tip realizate în raionul Florești în ultimii ani”, au declarat autoritățile.