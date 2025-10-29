Moldoveni, înrolați în schimbul banilor în trupe paramilitare, pentru a lupta în Ucraina și alte state

Oamenii legii oferit detalii, după perchezițiile desfășurate în mai multe locații din țară, vizând cetățeni ai Moldovei suspectați de implicare în activități de mercenariat în Ucraina și alte state.

„Urmare a investigațiilor, oamenii legii au obținut probe care indică faptul că suspecții s-ar fi înrolat intenționat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale, de tipul „Wagner” și altele similare – atât în Ucraina, cât și în alte state. Așadar, pentru banii promiși, aceștia ar fi participat în calitate de combatanți la diverse conflicte armate, inclusiv la războiul din Ucraina.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, echipamente militare, muniții deținute ilegal, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală.

Suspecții sunt cercetați în stare de libertate, iar investigațiile penale continuă”, notează IGP.