Reacția tăioasă a Rusiei după decizia istorică a Berlinului: „Vor duce la o nouă escaladare a conflictului”

Miercuri, 25 ianaurie, ambasada Rusiei în Germania a susținut că decizia Berlinului de a aproba livrarea tancurilor Leopard 2 către Ucraina însemna că își abandonează „responsabilitatea istorică față de Rusia” care decurge din crimele naziste din al Doilea Război Mondial, potrivit Reuters.

Într-o declarație tăioasă, ambasada Rusiei în Germania a declarat că livrările de tancuri vor duce la o nouă escaladare a conflictului și chiar la o „escaladare permanentă”.

„Această decizie extrem de periculoasă duce conflictul la un nou nivel de confruntare și contrazice declarațiile politicienilor germani despre lipsa de voință a Republicii Federale Germania de a fi atrasă în el”, a declarat ambasadorul Serghei Nechaiev.

„Distruge rămășițele de încredere reciprocă, provoacă daune ireparabile stării deja deplorabile a relațiilor ruso-germane și pune la îndoială posibilitatea normalizării acestora în viitorul apropiat”, a spus acesta.

Menționăm că astăzi, Germania a anunțat că va trimite tancuri Leopard 2 în Ucraina și va aproba reexportul acestora din țările partenere, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Steffen Hebestreit.

Cancelarul german Olaf Scholz a precizat că obiectivul este de a crea rapid două batalioane cu tancuri Leopard 2 în Ucraina și că Germania va furniza 14 tancuri de acest tip din depozitele sale militare, potrivit sursei citate.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care astăzi împlinește 45 de ani, a cerut de luni de zile tancuri occidentale despre care spune că are nevoie disperată pentru a oferi forțelor sale puterea de foc și mobilitatea necesare pentru a străpunge liniile de apărare rusești și pentru a recuceri teritoriile ocupate în est și sud.

Rusia a declarat că astfel de arme nu vor face decât să prelungească războiul și suferința ucraineană și că Occidentul se „amăgește” dacă crede contrariul, scrie Hotnews.

„Alegerea Berlinului înseamnă refuzul final al Republicii Federale Germania de a-și recunoaște responsabilitatea istorică față de poporul nostru pentru crimele teribile și atemporale ale nazismului din timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei și trimiterea în uitare a drumului dificil al reconcilierii postbelice între ruși și germani”, a declarat Nechaiev.

„Cu aprobarea conducerii Germaniei, tancuri de luptă cu cruci germane vor fi trimise din nou pe „frontul de est”, ceea ce va duce în mod inevitabil la moartea nu numai a soldaților ruși, ci și a populației civile”.

Pe scena internațională, aliații salută decizia mult-așteptată a Berlinului.

Premierul poloniei, Mateusz Morawiecki, care a tot insistat pentru trimiterea tancurilor Ucrainei, i-a mulțumit miercuri cancelarului Germaniei Olaf Scholz pentru decizia sa.

„Vă mulțumesc @Bundeskanzler Olaf Scholz”, a scris el pe pagina sa de Twitter.

„Decizia de a trimite tancuri Leopard în Ucraina este un pas mare pentru a opri Rusia”.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.

„Decizia corectă a aliaților și prietenilor din NATO de a trimite tancuri de luptă principale în Ucraina. Alături de Challenger 2, acestea vor consolida puterea de foc defensivă a Ucrainei”, a scris Rishi Sunak pe Twitter.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.

Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023