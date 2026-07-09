REACȚIE. Polaris Aviation Group neagă orice legătură cu fostul premier Dorin Recean: Cine sunt, de fapt, proprietarii companiei

​Compania Polaris Aviation Group respinge speculațiile apărute în spațiul public privind o presupusă afiliere cu fostul prim-ministru Dorin Recean. Reprezentanții operatorului aerian dau asigurări că nu beneficiază de tratament preferențial în procesul de certificare și au făcut publică structura completă a acționariatului.

​Într-un comunicat de presă emis joi, Polaris Aviation Group a calificat informațiile drept complet nefondate, subliniind că nicio persoană cu funcție publică nu deține participații în cadrul companiei. Reprezentanții acesteia au precizat că fostul premier Dorin Recean nu este și nu a fost niciodată asociat, beneficiar efectiv, finanțator sau consultant implicat în activitatea firmei.

Compania a publicat și datele din registrul acționarilor. Firma a fost înregistrată oficial la data de 2 ianuarie 2026 și este controlată de trei asociați. Pachetul majoritar de 50% este deținut de Anatolie Damaschin, care este și beneficiarul efectiv al companiei, în timp ce restul acțiunilor sunt împărțite în mod egal, câte 25%, între Gicu Răducan și Guram Gvedasvili.

​În prezent, Polaris Aviation Group se află în plin proces de obținere a Certificatului de Operator Aerian. Compania dă asigurări că documentul va fi emis doar după îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de lege, subliniind că nu a solicitat și nu va accepta niciun tratament preferențial din partea autorităților.

​De asemenea, operatorul a ținut să precizeze că nu are nicio legătură cu deciziile luate de instituțiile statului în raport cu alte companii aviatice, declarându-se un susținător al pieței deschise și al regulilor egale pentru toți actorii din domeniu.

​Pe 1 iulie, fostul premier Dorin Recean a infirmat ferm zvonurile din spațiul public. Acesta a declarat că nu deține acțiuni și nu are interese financiare sau de altă natură în cadrul Polaris, amintind că toate bunurile sale sunt menționate transparent în declarația de avere și interese personale.