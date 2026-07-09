Probleme cu apa la Bălți și Soroca: Partidul Nostru cere audierea șefului ANRE

Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, a solicitat, în ședința Parlamentului, audierea directorului general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind exercitarea atribuțiilor instituției în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în nordul țării.

Potrivit deputatei, audierile sunt necesare în contextul problemelor existente în municipiile Bălți și Soroca, precum și la operatorii regionali, inclusiv întreprinderea interraională de stat „Acva-Nord”.

„Necesitatea audierii rezultă din interesul public major generat de situația existentă în domeniul alimentării cu apă și al serviciilor de canalizare din nordul Republicii Moldova, precum și din obligația Parlamentului de a exercita controlul parlamentar asupra activității autorităților publice și a instituțiilor responsabile de reglementarea serviciilor de utilitate publică”, a declarat Elena Grițco.

Propunerea a fost supusă votului, însă nu a fost susținută de majoritatea deputaților PAS.

Amintim că, zilele trecute, la ședința organizată de deputații PAS în cadrul Comisiei economie, buget și finanțe, în care s-a discutat situația ÎM „Apă-Canal Bălți”, S.A. „Apă-Canal Soroca” și S.A. „Acva-Nord” – operatorii care asigură alimentarea cu apă a municipiilor Bălți și Soroca – au fost invitați doar deputați ai PAS. Deputații opoziției, primarii municipiilor Bălți și Soroca, reprezentanții altor localități deservite de aceste întreprinderi și conducerile operatorilor de apă nu au fost invitați.

Deputații Partidului Nostru au solicitat convocarea unei ședințe publice, cu participarea tuturor fracțiunilor parlamentare, a primarilor localităților vizate, a conducerii celor trei întreprinderi și a autorităților competente.