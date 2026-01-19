Realitatea dură din Râșcani: sate aproape pustii, cu zeci de locuitori

Depopularea mediului rural continuă să fie una dintre cele mai serioase provocări pentru Republica Moldova. Comuna Șumna, din raionul Râșcani, ilustrează tot mai clar acest fenomen.

Formată din satele Șumna, Bulhac și Cepăria, localitatea mai numără în prezent puțin peste 400 de locuitori, iar în unele sate au rămas doar câteva zeci de persoane.

În satul Șumna, de exemplu, trăiesc aproximativ 35 de oameni. Locuitorii spun că plecarea masivă a tinerilor a lăsat comunitatea aproape pustie și se tem că, în timp, satul ar putea dispărea complet.

Cu toate acestea, viața nu s-a oprit. În localitate mai funcționează un magazin alimentar, care este aprovizionat periodic, chiar dacă numărul cumpărătorilor este foarte redus, relatează TV Nord.

Primarul comunei Șumna, Antonina Șarban, afirmă că lipsa locurilor de muncă și a industriei a contribuit decisiv la depopulare. Cei rămași se ocupă, în mare parte, de agricultură de subzistență și de creșterea animalelor.

„În total, în cele trei sate ale comunei locuiesc 423 de persoane. Suntem cea mai mică localitate din raionul Râșcani după numărul populației. Avem doar 42 de copii cu vârsta de până la 16 ani. Oamenii se ocupă, în principal, de creșterea animalelor. Industrie nu există. Unele gospodării mai lucrează pământul sau au câte o seră pentru consum propriu”, a declarat primarul.

Potrivit datelor oficiale, raionul Râșcani cuprinde 55 de localități, inclusiv două orașe, 11 comune și 16 sate. Conform Biroului Național de Statistică, în anul 2024, populația cu reședință obișnuită a raionului era de 43.652 de persoane.