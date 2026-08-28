Recean a izbucnit pe rețele și i-a dedicat o postare lui Galbur: Nu are casă, mașină, nimic. Din ce trăiește acest pretins „politician”?! Îl dau în judecată pentru toate falsurile împrăștiate

Fostul premier, Dorin Recean, a publicat o postare pe Facebook dedicată lui Dragoș Galbur, în care anunță că îl va acționa în judecată pentru declarații pe care le califică drept denigratoare. Recean susține că Galbur ar fi răspândit informații false despre el și îi cere explicații despre activitatea sa din perioada guvernării Partidului Democrat și despre sursele sale de venit.

„Din păcate, politica folosită ca business face mult rău Republicii Moldova. Cum funcționează acest model pentru urmașii celor care au furat miliardul și au capturat statul?

Pe scurt, banii se fac din vânzarea serviciilor de denigrare a oricărui om pentru care se primește „comanda”. Mai întâi se creează un partid și se lansează un politician. Apoi se deschid canale de facebook, telegram, youtube, tik tok, instagram pe care se publică cu regularitate. Se umplu platourile televiziunilor cu „noul” politician. Adesea, tot la canale finanțate obscur, care deservesc infractori ce trebuie să facă închisoare. Multe postări și informații cu care se inundă spațiul public sunt irelevante. Ținta este, de fapt, alta – vânzarea a câte 10-15 postări sau apariții la TV pe lună. Pentru fiecare postare comandată, așa-numitul „politician” încasează 200-500 de euro. În așa fel, pretinsul politician, care-și tatuează onestitatea pe frunte, câștigă lunar între 2000 și 7500 de euro. Profitabil, într-adevăr. Doar că asta nu este politică, este bătaie de joc de cetățeni. Dacă vrei să câștigi bani onest, deschizi o afacere sau dezvolți competențe căutate și ești bine plătit pentru asta. Dar, dacă nu poți face nimic, vinzi postări de denigrare.

Acest tip de pretins „politician”, de obicei, trăiește din donații. Pretinde că are prieteni apropiați care, an de an, îi asigură traiul cu sute de mii de lei. Nu are casă, nu are mașină, nu deține nimic (!) – folosește totul din mila celor apropiați. Totul notat în declarațiile de avere și prezentat drept caritate veritabilă. Oficial, e sărac. În realitate, are profituri necinstite imense și ține lecții de moralitate. Oare câți oameni ar fi dispuși anual să doneze zeci și sute de mii de lei pentru a întreține un prieten-politican?

Anunț public că îl acționez în judecată pe Dragoș Galbur pentru răspândirea unor falsuri denigratoare despre mine. A mințit de mai multe ori că aș sta în spatele unor afaceri, cum ar fi Polaris, sau că aș prelua controlul asupra altor companii, precum FlyOne. A afirmat recent că aș avea afaceri cu Gușan din regiunea transnistreană. Toate acuzațiile sunt complet false.

Dragoș Galbur datorează societății – odată ce pretinde a fi politician – niște răspunsuri:

– Ce anume făcea în perioada statului capturat? În afară de jobul într-un guvern controlat de PD.

– Din ce trăiește și a trăit ultimii 10 ani? De ce pretinsele donații declarate nu sunt făcute către partid, dar direct lui Dragoș Galbur pe persoană fizică? De ce trezorierul partidului nu dă banii la partid, dar lui Galbur? Poveștile fantastice prin care el explică declarațiile de avere sunt o batjocură la adresa cetățenilor.

– La comanda cui Dragoș Galbur orchestrează această campanie de calomniere bazată în totalitate pe minciuni?

– – Câți bani primește pentru a răspândi falsuri grave?

În beneficiul cui poluează spațiul informațional cu dezinformare?

Regret că Dragoș Galbur nu-și poate câștiga în mod onest traiul, iar acțiunile lui nu sunt în beneficiul oamenilor, ci servesc niște personaje corupte, care au furat cetățenii și abia așteaptă să poată, din nou, controla Republica Moldova ca pe o afacere personală. Se va dovedi în timp că este un impostor. În fapt, el a spus tot ce crede despre moldoveni încă în 2016, în timp ce deservea regimul oligarhic, când a ofensat toți moldovenii făcându-i un „popor de râsuri”. Moldovenii sunt însă înțelepți și mult mai inteligenți decât îi crede Galbur și vor înțelege rapid că pretinsul său naționalism este o farsă pentru a masca modelul profitabil de business politic.

Am făcut acest anunț public, pentru că solicitarea mea într-un mesaj privat către Galbur de a-mi oferi o adresă poștală de la domiciliu sau serviciu, unde să-i trimit cererea de chemare în judecată, a rămas fără răspuns de mai multe zile, chiar dacă Galbur l-a citit în primele minute după trimitere”, a scris Dorin Recean.