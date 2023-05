Recean promite o IEFRINIRE la gazele naturale. „În noul sezon vom intra cu tarife mai mici”

Autoritățile lucrează pentru ca în maximum câteva luni să fie posibilă micșorarea tarifelor la gazele naturale, a declarat prim-ministrul Dorin Recean, transmite MOLDPRES.

„Guvernul are o preocupare în ceea ce privește prețurile la energie. Am făcut primul pas și am realizat descreșterea tarifelor la energia electrică. Acum, eu și membrii Guvernului lucrăm ca în următoarea etapă – maximum câteva luni – să micșorăm și tarifele la gaze. Guvernul întreprinde măsurile necesare. Reprezentanți ai Energocom și membri ai Guvernului au fost în România, în Grecia ca să exploreze toate posibilitățile pentru a achiziționa gaz la prețuri mai ieftine. Asta trebuie să ducă la descreșterea tarifelor. Aveți promisiunea mea că în noul sezon vom intra cu tarife mai mici”, a declarat Dorin Recean.

În prezent, consumatorii casnici achită un tarif de 29 de lei și 26 de bani pentru un metru cub de gaze. De asemenea, în perioada rece a anului, autoritățile au oferit compensații la achitarea facturilor la gazele naturale și energia electrică.

