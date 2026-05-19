Chișinăul respinge acuzațiile MGB-ului de la Tiraspol și reamintește: Pretinsele exerciții electorale din regiune sfidează suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova

Biroul Politici de Reintegrare combate acuzațiile MGB-ului de la Tiraspol privind ingerințele Chișinăului în așa zisele alegeri din regiunea transtreană, care urmează să aibă loc în acest an. În acest sens, BPR reamintește că pretinsele exerciții electorale sfidează în mod constant suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, prevederile constituționale și legislația națională în vigoare.

”Democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene, autoizolată, militarizată și menținută într-o cenzură informațională dură, de factori de propagandă special instruiți, reprezintă elemente esențiale pentru avansarea în procesul de reglementare finală a conflictului, respectând caracterul teritorial integru al țării, în frontierele recunoscute de comunitatea internațională. Vom continua să promovăm și în continuare politici ferme și eficiente de reintegrare a țării” a declarat BPR într-un comentariu pentru presă.

Anterior, MGB-ul transnistrean (controlat de FSB), a acuzat serviciile moldovenești că va continua și în acest an ”tentativele de influență negativă asupra proceselor electorale din Transnistria”. Potrivit Tiraspolului, Chișinăul ar fi intensificat presiunile asupra membrilor așa ziselor birouri electorale și ai pretinsei comisii electorale centrale din regiunea separatistă.