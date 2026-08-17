Referendum în Delacău: Localnicii vor decide soarta unei noi cariere de nisip

Locuitorii satului Delacău, raionul Anenii Noi, vor participa pe 1 noiembrie la un referendum local în cadrul căruia vor decide dacă susțin sau nu exploatarea resurselor minerale la mai puțin de un kilometru de localitate. Consultarea a fost inițiată după mai mulți ani de dispute privind intenția unei companii de a deschide o nouă carieră de nisip în apropierea satului.

Proiectul prevede amenajarea carierei pe o suprafață de aproximativ 54 de hectare. Potrivit autorităților locale, zona se află la circa 200 de metri de mai multe locuințe și la mai puțin de 100 de metri de râul Nistru și de Rezervația Naturală „Dubăsarii Vechi”, transmite moldova1.md.

Locuitorii se tem că exploatarea zăcământului ar putea afecta pânza freatică, provoca eroziuni sau alunecări de teren și pune în pericol casele și mediul din zonă.

„Dacă era mai departe, puteam să dăm din mână și Dumnezeu cu dânșii, dar așa noi putem să fim îngropați cu tot cu casă, de vii, în casele noastre, cu cariera asta”, a spus unul dintre localnici.

Un alt locuitor susține că exploatarea ar trebui să fie mutată cât mai departe de sat. „Am muncit o viață, suntem bătrâni și nu vrem să fie distrus ceea ce am făcut. E foarte periculos la noi”, a declarat acesta.

Referendumul a fost precedat de consultări cu localnicii. Consiliera locală Valentina Cozonac spune că reprezentanții administrației au mers din casă în casă pentru a afla opinia oamenilor.

„Practic au fost doar câteva abțineri, restul toți au fost împotrivă”, afirmă ea. Printre motivele de îngrijorare invocate se numără posibila scădere a nivelului apelor subterane și deteriorarea drumurilor din cauza transportului de materiale.

Și consilierul local Ghenadie Pleșca susține că exploatarea ar putea afecta resursele de apă și stabilitatea terenurilor. În opinia sa, autoritățile nu au suficiente garanții că activitatea carierei nu va produce consecințe asupra localității.

Decizia privind organizarea referendumului a fost adoptată de Consiliul sătesc Delacău la 7 iulie, iar Comisia Electorală Centrală a acceptat cererea privind organizarea acestuia pe 6 august.

Compania care intenționează să exploateze zăcământul deține, potrivit autorităților locale, actele permisive necesare pentru deschiderea carierei. Aceasta a exploatat anterior o altă carieră în apropierea satului, a cărei activitate a fost sistată în 2019. Și atunci, Primăria Delacău s-a opus exploatării și a contestat activitatea companiei în instanță.

În prezent, administrația locală încearcă să împiedice deschiderea noii cariere prin consultarea populară. Primarul Gheorghe Vasilița susține că localitatea a suportat deja consecințele exploatărilor anterioare.

„Am pierdut trei iazuri foarte mari și un izvor. Primăria și Consiliul local, la care sunt deja la al treilea mandat, este abuzat și pus în presiune din partea agentului economic”, a declarat edilul.

Pe terenul vizat pentru exploatare, administrația locală intenționa să dezvolte și un parc fotovoltaic cu o capacitate de 15 megawați. Proiectul a fost însă amânat în contextul planurilor privind deschiderea carierei.

La referendum, alegătorii vor răspunde la întrebarea dacă susțin interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale satului Delacău pentru exploatarea resurselor minerale la o distanță mai mică de un kilometru de hotarul intravilanului localității. Pe buletinul de vot vor fi disponibile opțiunile „Da” și „Nu”.