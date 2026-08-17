Teleradio-Moldova, după acuzațiile lui Gaidarji: Nu suntem platformă politică

Compania publică „Teleradio-Moldova” susține că reflectă echilibrat și constant evenimentele din Găgăuzia și respinge acuzațiile de cenzură formulate de președintele Adunării Populare a autonomiei, Valentin Gaidarji. Reacția vine după ce acesta a acuzat compania de un „refuz brutal și nejustificat” de a-i oferi timp de emisie pentru a prezenta poziția autorităților din Găgăuzia în raport cu cele de la Chișinău.

TRM a precizat că are doi corespondenți locali în regiune și o echipă editorială la Radio Moldova Comrat. Potrivit companiei, materialele despre UTA Găgăuzia sunt publicate pe platformele sale online și includ, inclusiv, opiniile reprezentanților Adunării Populare.

Teleradio-Moldova a invocat și un caz în care, potrivit companiei, corespondentului său de la Comrat i-ar fi fost refuzată solicitarea de a obține o poziție detaliată din partea lui Valentin Gaidarji. Situația s-ar fi produs în timpul pregătirii buletinului de știri în limba rusă din 10 iulie 2026.

Totodată, compania susține că Gaidarji ar fi refuzat anterior, în repetate rânduri, invitațiile de a participa la emisiunile Radio Moldova Comrat.

În contextul acuzațiilor de cenzură, TRM afirmă că își desfășoară activitatea în baza principiilor independenței editoriale, pluralismului și interesului public. Compania subliniază că reflectă activitatea autorităților publice, precum și pozițiile partidelor politice, ale administrației publice locale, societății civile și experților.

„Teleradio-Moldova nu este o platformă pusă la dispoziția niciunei instituții publice, formațiuni politice sau autorități teritoriale pentru transmiterea necondiționată a unor mesaje politice”, a declarat compania.

TRM mai precizează că reprezentanții autonomiei găgăuze pot beneficia de reflectarea activității lor în programele companiei, cu respectarea regulilor editoriale și a legislației.

Pe 13 august, Valentin Gaidarji a declarat în fața sediului Moldova 1 că a solicitat timp de emisie pentru a prezenta „poziția Autonomiei Găgăuze privind raporturile reale cu autoritățile centrale de la Chișinău”. El a susținut că a primit un refuz nejustificat și a acuzat compania publică de cenzură și manipulare. Gaidarji a mai anunțat că a cerut partenerilor externi care au sprijinit reforma Teleradio-Moldova să aibă o reacție publică față de situație.