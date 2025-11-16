Reforma administrativ-teritorială, un pas necesar pentru a simplifica aderarea la UE

Parlamentul și Guvernul ar trebui să fie deschiși la dialog și să explice clar dacă va fi implementată reforma administrativ-teritorială.

Sugestiile aparțin comentatorilor politici Victor Ciobanu și Alexei Tulbure, în contextul atenționărilor directorului executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui, care a spus că o reformă grăbită ar putea destabiliza societatea și chiar periclita parcursul european al Republicii Moldova.

Subiectul a fost analizat și prin prisma declarațiilor președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a anunțat organizarea viitoarelor alegeri locale, din 2027, într-o nouă configurație.

„Mesajul directorului executiv al CALM este să ne grăbim încet, deoarece nu vorbim doar despre o reconfigurare a hărții administrative a statului, ci despre oameni și servicii”, a constatat Victor Ciobanu în cadrul unei emisiuni TV.

Alexei Tulbure, analist politic, a remarcat lipsa unui angajament clar asumat de către actuala guvernare în privința unei astfel de reforme, despre care se spune că este necesară. Acesta a mai spus că cetățenii țării nu înțeleg „de ce trebuie să întrețină consiliile raionale care, practic, nu fac nimic”.

„Directorul executiv al CALM spune că trebuie să ne pregătim pentru o asemenea reformă, inclusiv prin consultări largi. CALM trebuie să participe în acest proces. Expertiza externă este necesară, dar nu decisivă. Recomandările experților străini trebuie adaptate la realitățile noastre și așa este”, a concluzionat Alexei Tulbure.

În opinia sa, pentru a realiza o astfel de reformă e nevoie de cel puțin jumătate de an pentru consultări și pentru elaborarea unui concept adecvat realităților locale și a unui plan de acțiuni.