Reforma Căii Ferate din Moldova intră în faza finală. Cum îi va afecta pe angajați

Reforma Căii Ferate din Moldova ajunge în etapa finală. Guvernul urmează să examineze, pe 4 februarie, un proiect de hotărâre privind reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) prin dezmembrare și crearea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova «Pasageri și Marfă»”, cu capital integral de stat.

Inițiativa este justificată de deteriorarea severă a situației financiare și operaționale a întreprinderii, care, în ultimii doi ani, a trecut de la profit la pierderi ce depășesc 320 de milioane de lei, în timp ce ponderea transportului feroviar de mărfuri a coborât sub 9%.

Potrivit proiectului, actuala întreprindere de stat va fi reorganizată prin dezmembrare, iar noua societate pe acțiuni va prelua activitățile de transport feroviar de pasageri și de marfă. Statul va rămâne acționar unic, prin intermediul Agenției Proprietății Publice (APP), care va coordona procesul de reorganizare și va reprezenta interesele statului.

S.A. „CFM «Pasageri și Marfă»” va deveni succesor de drepturi și obligații al actualei întreprinderi, în limitele stabilite de bilanțul de repartiție, document ce va detalia bunurile, datoriile și responsabilitățile transferate. Noua societate va primi toate activele necesare desfășurării transportului feroviar, inclusiv bunuri imobilizate și circulante, care vor constitui capitalul social. Repartizarea datoriilor, a bunurilor gajate și a obligațiilor rezultate din contractele de recreditare va fi realizată conform legislației în vigoare.

Declin accentuat al transportului feroviar și pierderi record

În nota de fundamentare se arată că transportul feroviar de mărfuri a cunoscut un declin constant: de la 42,9% din total în 2003, la doar 8,7% în 2023, în timp ce transportul rutier a crescut până la peste 90%. Cauzele invocate includ reorientarea fluxurilor comerciale, concurența transportului auto, subfinanțarea cronică și degradarea infrastructurii.

Volumele transportate au oscilat semnificativ în ultimii ani. După un minim de 2,887 milioane de tone în 2020, transportul feroviar de mărfuri a crescut până la aproape 4 milioane de tone în 2023, pe fondul redirecționării rutelor comerciale din cauza războiului din Ucraina. Pentru 2024 este însă estimată o scădere abruptă, până la 2,448 milioane de tone, din cauza reducerii tranzitului și a limitărilor infrastructurale.

Situația financiară s-a deteriorat rapid: de la un profit de 62,1 milioane de lei în 2022, CFM ar fi ajuns la o pierdere de 322,6 milioane de lei în 2024. Doar în 2024, costurile vânzărilor au depășit 897 milioane de lei, în timp ce veniturile au fost de aproximativ 635 milioane de lei, rezultând o pierdere brută de peste 262 milioane de lei.

Documentul subliniază și impactul social al crizei. La 30 septembrie 2025, întreprinderea avea în medie 3.767 de angajați, iar restanțele salariale totale se ridicau la 136,27 milioane de lei. În sectorul de transport feroviar activau 1.085 de persoane, pentru care sunt indicate separat datorii salariale, restanțe la contribuții sociale și obligații față de bugetul de stat. Toate aceste obligații urmează să fie calculate și repartizate între entitățile rezultate, conform bilanțului de repartiție.

Perspective de relansare, condiționate de reforme

Prognozele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru perioada 2025–2028 indică o creștere anuală a exporturilor de 6–8%, ceea ce ar putea crea premise pentru relansarea transportului feroviar de mărfuri. Totuși, nota de fundamentare avertizează că infrastructura feroviară este într-o stare avansată de uzură, cu restricții de viteză și masă, iar parcul de material rulant este, în mare parte, depășit din punct de vedere tehnic.

În aceste condiții, autorii documentului consideră reorganizarea inevitabilă. Separarea administrării infrastructurii de activitățile comerciale de transport, prevăzută de Codul transportului feroviar și de angajamentele asumate față de Uniunea Europeană, este prezentată drept o condiție esențială pentru modernizarea sectorului.

După aprobarea hotărârii, APP va avea la dispoziție șase luni pentru aprobarea proiectului de dezmembrare, a bilanțului de repartiție, a statutului noii societăți și pentru numirea unui director interimar al S.A. „CFM «Pasageri și Marfă»”. Hotărârea urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.