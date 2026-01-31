Chișinău: Circulația troleibuzelor a fost sistată pe toate rutele

Din cauza lipsei energiei electrice în oraș, troleibuzele sunt blocate, iar circulația este sistată pe toate rutele, anunță Regia Transport Electric.

„Unitățile cu mers autonom nu se pot deplasa, deoarece nu se pot alimenta la rețeaua electrică”, notează întreprinderea.

Circulația va fi reluată treptat, imediat ce alimentarea cu energie electrică va fi restabilită.

Menționăm că mai multe localități, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas fără energie electrică, din cauza problemelor grave în rețeaua electrică din Ucraina, dar și a vremii nefavorabile.

Ca urmare, semafoarele nu funcționează, ceea ce îngreunează circulația rutieră și sporește riscul producerii accidentelor. Astfel, polițiștii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, pentru a fluidiza traficul și a preveni evenimentele rutiere.

Totodată, problemele tehnice în rețeaua electrică afectează temporar mai multe puncte vamale.