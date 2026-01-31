Chișinău: Semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare

Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare, anunță Poliția Republicii Moldova.

Oamenii legii recomandă în continuare prudență sporită în trafic și respectarea strictă a regulilor de circulație.

„Mulțumim polițiștilor care au intervenit prompt, au stat în condiții dificile, mulți dintre ei în afara orelor de muncă sau peste program, și au acordat suport în toată această perioadă.”