Alimentarea cu energie electrică, reluată pe întreg teritoriul țării

Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

În municipiul Chișinău, reconectarea consumatorilor a fost realizată etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV, iar în prezent rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum.

Actualmente, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.

Toți consumatorii afectați din rețeaua gestionată de Premier Energy Distribution au fost realimentați cu energie electrică.

Potrivit furnizorului, din cauza unor probleme grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, în dimineața zilei de sâmbătă s-a produs o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Acest incident a provocat deconectarea avariată a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, iar în zona de gestiune a companiei au fost afectați peste 356.000 de consumatori din 219 localități din centrul și sudul țării, inclusiv municipiul Chișinău.

„Mulțumim consumatorilor pentru înțelegere și răbdare”, notează Premier Energy.