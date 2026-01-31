Pene de curent în cascadă în Ucraina. Cauza: „defecţiuni tehnice” pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina

Reţeaua electrică ucraineană a suferit sâmbătă întreruperi masive de curent din cauza unei „defecţiuni tehnice” pe liniile care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina, a anunțat ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmîhal, potrivit AFP.

„Astăzi, în jurul orei locale 10:42, s-a produs o defecţiune tehnică, care a dus la întreruperea simultană a liniei de 400 de kilovolţi care leagă reţelele electrice ale României şi Republicii Moldova, precum şi linia de 750 de kilovolţi ce leagă vestul şi centrul Ucrainei”, a indicat ministrul Denis Şmîhal într-o postare pe Telegram.

„Aceasta a provocat o cascadă de pene de curent în reţeaua electrică din Ucraina şi a declanşat mecanisme de protecţie automată în substaţii”, a adăugat el, fără a face mai multe precizări despre originea acestei defecţiuni tehnice.

Ministrul a precizat că au fost instituite întreruperi de urgenţă a curentului electric în oraşul Kiev, în regiunea capitalei ucrainene, precum şi în regiunile Jitomir (centru) şi Harkov (nord-est).

„Alimentarea cu energie electrică va fi restabilită în următoarele ore”, a asigurat Şmîhal.

Metroul din Kiev a fost închis

Mai devreme, fapt rar de la începutul invaziei ruse pe scară largă în 2022, autorităţile ucrainene au anunţat închiderea temporară a metroului din Kiev din cauza penuriei de electricitate.

„Din cauza unei întreruperi a alimentării cu electricitate provenind de la centrele de aprovizionare externe, circulaţia trenurilor şi funcţionarea scărilor rulante au fost suspendate la metrou”, a explicat operatorul Kiev Metro într-un mesaj postat pe Facebook.

Reţeaua va servi ca adăpost până la restabilirea curentului, a indicat primarul Kievului, Vitali Klitschko, într-un mesaj pe Telegram.

Metroul din Kiev este o arteră de transport vitală pentru capitala ucraineană şi îşi întrerupe rareori operaţiunile, chiar şi în timpul bombardamentelor intense ruseşti.

Aproximativ 800.000 de pasageri utilizează zilnic metroul, potrivit datelor de anul trecut. Locuitorii Kievului utilizează în special cele 52 de staţii ale sale ca adăposturi antiaeriene în timpul atacurilor ruseşti.

Oameni care se adăpostesc într-o stație de metrou în timpul atacurilor aeriene rusești, în Kiev, pe 27 decembrie 2025. FOTO: Serhii Okunev / AFP / Profimedia

Reţeaua electrică a Ucrainei a fost în ultimele luni una dintre principalele ţinte ale atacurilor aeriene ale Rusiei, iar consumatorii se confruntă de săptămâni întregi cu restricţii semnificative de energie.

Rusia a ţintit infrastructura energetică a Ucrainei încă de la începutul invaziei sale acum aproape patru ani, dar Kievul afirmă că această iarnă a fost cea mai grea de până acum, atacurile lăsând milioane de oameni fără electricitate şi căldură în condiţii de ger.

Kremlinul a anunţat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat să înceteze atacurile asupra Kievului până duminică, în urma unei solicitări din partea omologului său american Donald Trump.

Pană masivă de curent și în Republica Moldova

Și sistemul energetic al Republicii Moldova a fost grav afectat sâmbătă de o pană de curent cauzată de problemele din reţeaua energetică a Ucrainei. Pana a lăsat fără curent electric capitala moldoveană şi alte regiuni ale ţării, au anunţat autorităţile de la Chişinău.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei al Moldovei, publicat pe Telegram, perturbările din reţeaua ucraineană au provocat o scădere de tensiune pe una dintre liniile de alimentare către Moldova.

Primarul Ion Ceban a afirmat pe Telegram că majoritatea sectoarelor din Chişinău au rămas fără curent, iar autorităţile au precizat că nici semafoarele nu funcţionează.