Refugiații ucraineni vor putea sta în continuare fără permis de ședere în Moldova

Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027, potrivit unei hotărâri aprobate de Executiv. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2026.

„Această măsură oferă stabilitate, predictibilitate și continuitate pentru persoanele strămutate care trăiesc și muncesc în țara noastră. Continuăm să oferim protecție persoanelor vulnerabile, asigurând accesul la educație, la sănătate și un loc de muncă”, a spus Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Noul mecanism de prelungire a statutului de protecție temporară printr-o solicitare în format electronic va permite actualizarea datelor statistice privind prezența persoanelor strămutate pe teritoriul Moldovei, contribuind la o gestionare eficientă a resurselor publice, la menținerea securității și la evitarea suprasolicitării sistemului de azil. În anii 2024 și 2025, documentele de identitate ale beneficiarilor erau prelungite în mod automat, iar, între timp, multe persoane au părăsit Republica Moldova.

Astfel, beneficiarii de protecție temporară care deja au obținut acest statut vor trebui să depună cererea de prelungire, în format electronic, în perioada 1 februarie – 30 aprilie 2026. Dacă sunt întrunite condițiile legale pentru prelungire, statutul de beneficiar de protecție temporară se va prelungi automat în sistemul informațional, iar valabilitatea documentului de identitate va fi actualizată fără ca beneficiarul să se prezinte fizic. Persoana va putea verifica prelungirea protecției scanând codul QR de pe verso-ul documentului.

În cazul în care beneficiarul de protecție temporară nu va reuși să depună cererea online în perioada menționată, protecția temporară va înceta, însă va exista posibilitatea de a depune o nouă cerere.

Totodată, proiectul prevede obligativitatea minorilor beneficiari de protecție temporară, care în perioada 1 martie 2023 – 1 ianuarie 2026 au împlinit vârsta de 14 ani, de a se prezenta la Inspectoratul General pentru Migrație pentru preluarea datelor dactiloscopice.

Începând cu 1 martie 2023, peste 87 mii de persoane din Ucraina au solicitat protecție temporară pe teritoriul țării noastre, dintre care circa 20 de mii sunt copii. În Republica Moldova activează 18 Centre de plasament temporar, cu o capacitate de 1 111 locuri, iar rata ocupării este de 82%.

Mecanismul de protecție temporară din Republica Moldova oferă refugiaților ucraineni posibilitatea să rămână legal în țară, să lucreze, să studieze și să acceseze servicii sociale și medicale. În cazul repatrierii voluntare a refugiatului sau lipsa acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă cumulativă mai mare de 45 de zile, protecția temporară este anulată”, se arată în comunicatul emis de Guvern.