Un tânăr de 21 de ani a murit, după ce s-a urcat fără permis la volan și s-a izbit cu mașina de un copac, la Sîngerei

Un grav accident rutier, soldat cu deces, s-a produs aseară, în jurul orei 20:15, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad, raionul Sîngerei, anunță oamenii legii.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mazda, a pierdut controlul volanului într-o curbă. Mașina a derapat de pe carosabil și s-a tamponat violent într-un copac.

În urma impactului, șoferul a decedat pe loc. Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că acesta nu deținea permis de conducere.

În autoturism se mai afla un pasager, în vârstă de 19 ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

„Pe caz a fost pornit un proces penal, în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele, inclusiv cui aparține automobilul și cum a ajuns acesta în posesia tânǎrului”, notează IGP.