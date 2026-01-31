Violența rămâne o problemă majoră: Peste 7.000 de cazuri în școli anul trecut

Violența rămâne o problemă majoră în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Doar în anul 2025 au fost raportate peste 7.000 de cazuri de violență, abuz sau bullying în școli. În acest context, autoritățile fac apel la implicarea activă a profesorilor, părinților și elevilor în prevenirea fenomenului și în promovarea unui climat educațional sigur.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, numărul cazurilor raportate este în ușoară scădere. Dacă în 2023 au fost înregistrate 8.096 de suspiciuni de abuz, bullying sau neglijare, în 2024 numărul acestora a coborât la 7.582. Reprezentanții ministerului atribuie această diminuare măsurilor de prevenire și programelor de formare derulate la nivel național, precum și monitorizării cazurilor prin structurile locale de educație.

Datele Poliției arată că, în 2025, au fost depuse sute de plângeri privind violența în școli, dintre care peste 300 de cazuri au vizat violența fizică, iar în 11 situații a fost semnalată violența sexuală. Majoritatea incidentelor s-au produs în timpul orelor sau al activităților școlare. În aproximativ 50 de cazuri, persoanele bănuite sunt cadre didactice sau alți angajați ai instituțiilor, iar victimele sunt elevi.

Autoritățile subliniază importanța raportării rapide a oricărui caz de violență, pentru a permite intervenția promptă și acordarea serviciilor necesare copiilor. Accentul este pus pe informarea și creșterea gradului de conștientizare a elevilor, profesorilor și comunității.

Tot mai mulți adolescenți solicită sprijin și consiliere, anunță Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii. În 2024, prin platforma 12plus.media și chatul online cu psihologul au fost înregistrate circa 850 de adresări din partea copiilor și părinților, care pot comunica cu specialiștii în limbile română, rusă sau ucraineană.

Pe 30 ianuarie a fost marcată Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală. Specialiștii recomandă profesorilor și părinților să fie atenți la semnele emoționale ale copiilor afectați de bullying — izolare, teamă, lipsa implicării sau schimbări de comportament — și să intervină din timp.

La nivel național funcționează 35 de structuri teritoriale de asistență psihopedagogică, iar în raioanele unde nu există psihologi școlari activează echipe mobile, pilotate în 2025 în Cahul, Drochia și Soroca.