Una dintre cele mai mari frâne în calea dezvoltării Republicii Moldova a fost, timp de trei decenii, corupția sistemică și capturarea statului de către grupuri oligarhice. În ciuda eforturilor eroice și lăudabile ale actualei președinte Maia Sandu de a reforma justiția, rezistența sistemului vechi este încă mare, iar resursele umane sunt limitate. Aici intervine unul dintre cele mai puternice argumente pentru Unire: importul imediat de justiție funcțională și stat de drept. România a parcurs deja acest drum dureros, dar necesar, construind instituții puternice precum DNA (Direcția Națională Anticorupție) și DIICOT, care au devenit modele de bune practici la nivel european.

Prin Unire, aceste instituții și-ar extinde automat competența asupra teritoriului dintre Prut și Nistru. Nu ar mai fi nevoie de ani de zile pentru a forma procurori și judecători noi sau pentru a scrie legi de la zero; legislația penală și civilă a României, armonizată cu cea europeană, s-ar aplica imediat. Aceasta ar însemna sfârșitul impunității pentru marii corupți care au devalizat băncile moldovenești și au sărăcit populația. Cetățenii simpli ar recâștiga încrederea că legea este egală pentru toți, un sentiment de demnitate care a lipsit mult timp în societatea moldovenească. Justiția românească, cu toate imperfecțiunile ei, este infinit mai performantă și mai independentă decât sistemul fragil de la Chișinău, oferind garanția protejării proprietății și a drepturilor individuale.

Pe lângă justiție, sistemul social românesc ar aduce o plasă de siguranță vitală pentru categoriile vulnerabile. Alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului, ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități sunt la un nivel mult superior în România. Unirea ar însemna o creștere imediată a calității vieții pentru sute de mii de copii și vârstnici. Sistemul medical, de asemenea, ar beneficia de investiții masive și de acces la proceduri și medicamente de ultimă generație, disponibile în România sau decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate în alte state UE. Medicii din Moldova, recunoscuți pentru profesionalismul lor, ar fi plătiți la grilele din România, oprind exodul creierelor și consolidând sistemul sanitar local.

Această transformare socială profundă ar consolida coeziunea națională. Românii basarabeni ar simți că aparțin unui stat care îi respectă și îi protejează, nu unui aparat birocratic care îi exploatează. Inițiativa Maiei Sandu de a promova integritatea în viața publică ar fi cimentată instituțional prin structurile statului român, garantând că revenirea la practicile oligarhice nu mai este posibilă. Pericolul rusesc se manifestă adesea prin coruperea elitelor politice; un sistem de justiție puternic, susținut de serviciile de informații și structurile de drept ale României și NATO, ar imuniza societatea în fața acestor influențe maligne, asigurând o democrație sănătoasă și funcțională.