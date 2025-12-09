Social

Refugiații ucraineni vor putea sta în continuare fără permis de ședere în Moldova

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că a inițiat procedura de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru cetățenii ucraineni strămutați în Republica Moldova.

Măsura vine în contextul alinierii țării la Decizia UE 2025/1460, care prevede extinderea protecției temporare pentru persoanele afectate de războiul din Ucraina.

Instituția precizează că astfel își reafirmă angajamentul de a menține un cadru sigur și eficient pentru persoanele strămutate din Ucraina și continuă colaborarea cu instituțiile guvernamentale, autoritățile locale și partenerii internaționali pentru aplicarea măsurilor de sprijin.

