Regimul de control comun la PTF Leușeni-Albița va fi activat până la sărbătorile de Paște

Regimul de control comun la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița va fi activat din luna aprilie. Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, spune că până la sărbătorile de Paște va fi redus considerabil timpul de așteptare la acest punct de trecere a frontierei. Mai mult, Revenco dă asigurări că în această primăvară va fi deschis și punctul de trecere a frontierei Leova – Bumbăta, care va permite fluidizarea traficului la graniță.

Ana Revenco spune că prin controlul comun la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița va fi redus timpul de așteptare la trecerea hotarului atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri. Potrivit ministrei de Interne, regimul „oprire unică” va fi pus în aplicare din luna aprilie și va contribui la fluidizarea traficului la frontieră.



„Acest acord vine să aducă un regim nou de funcționare a celui mai solicitat punct de trecere a frontierei, astfel încât să fie redus timpul de așteptare. Noi ne-am mișcat într-un ritm dinamic, o astfel de negociere, în mod normal, durează ani. După semnarea acordului noi am finalizat toate procedurile interne, am aprobat acest acord prin hotărâre de Guvern. În România procedura este ceva mai complicată. Urmează ultima etapă, aprobarea în Parlamentul României. Avem toată certitudinea că colegii din România vor accelera procesul astfel încât de sărbătorile de Paște să avem acest regim deja activat. Colegii de la Poliția de Frontieră din Republica Moldova și România, colegii de la Serviciul Vamal al ambelor state deja au agreat schema de lucru ”, a spus Ana Revenco.



Ministra de Interne spune că din cauza presiunii pe actualele puncte de trecere a frontierei s-a decis accelerarea lucrărilor de construcție a punctului de trecere Leova-Bumbăta. De asemenea, de comun acord cu România s-a decis instalarea unui pod flotant între localitățile Bumbăta, România și Leova, Republica Moldova.



„Înregistrează o dinamică pozitivă și lucrările la un nou punct de trecere a frontierei, Leova-Bumbăta. Au fost finalizate toate etape pe aspectele de documentație, ca să putem avansa în procesul de construcție. Va fi un nou punct de trecere a frontierei care presupune și construcția unui pod . Pentru început am luat decizia de a construi un pod de pontoane. Avem certitudinea că în această primăvară vom deschise și un nou punct de trecere a frontierei ca să scădem presiunea care există acum pe celelalte puncte de trecere”, a explicat ministra Afacerilor Interne.



Potrivit datelor Poliției de Frontieră, cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei sunt: PTF Leușeni, PTF Sculeni și PTF Aeroportul Internațional Chișinău.

