R. Moldova își va stabili ora oficială

Guvernul pregătește o hotărâre prin care va stabili oficial ora Republicii Moldova ca fiind UTC+2. Autoritățile afirmă că această reglementare ar fi trebuit introdusă încă din 1991, odată cu proclamarea independenței, însă este adoptată abia acum, ca parte a angajamentelor asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Republica Moldova se află în zona Europei de Est, unde fusul orar standard este UTC+2. Astfel, ora oficială este aliniată cu cea din România și Ucraina, dar și cu state precum Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Bulgaria, Grecia, Turcia, Cipru, Siria, Libia sau Egipt.

Executivul urmează să aprobe nu doar ora oficială, ci și modul de aplicare a orei de vară, în concordanță cu practica UE. Dacă statele membre renunță la schimbarea sezonieră a orei, și Republica Moldova va proceda la fel, pentru a evita dificultăți în domenii precum transportul, turismul sau schimburile comerciale.

Potrivit autorităților, armonizarea acestor norme va facilita integrarea Republicii Moldova pe piața unică europeană. În prezent, ora oficială nu este reglementată de nicio lege națională. Singura prevedere în vigoare datează din perioada sovietică și stabilea că, din 6 mai 1990, pe teritoriul RSS Moldovenești se aplica „ora fusului al doilea plus o oră de vară”.