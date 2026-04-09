Renato Usatîi, despre Codul Parlamentului: Vor să transforme Legislativul în Слава „ЦК КПСС”

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică proiectul propus de PAS privind Codul Parlamentului. Deputatul susține că, prin această inițiativă, majoritatea parlamentară încearcă „să închidă gura opoziției” și să transforme Legislativul în „Слава ЦК КПСС”.

„În proiect sunt unele proceduri care, într-adevăr, sunt foarte triste și sunt în defavoarea cetățenilor, mai ales în ceea ce ține de ședințele plenare. Limitarea dreptului la replică, limitarea numărului de întrebări – acestea sunt lucruri pe care nu le putem accepta. Ei vor să vorbească doar ei. Dar nu vor reuși să „închidă gura” deputaților”, a declarat Renato Usatîi.

Totodată, pentru o activitate mai constructivă, parlamentarul consideră important ca întrebările să fie formulate de specialiști din domeniile de competență pe care le reprezintă deputații, astfel încât discuțiile să fie calificate.

De asemenea, președintele fracțiunii Partidului Nostru a adus exemple din alte state în care proiectele de acte normative sunt traduse în alte limbi la etapa adoptării, iar la etapa dezbaterilor sunt prezentate doar în limba de stat. Această propunere a fost lansată de Renato Usatîi în cadrul Biroului permanent al Parlamentului.