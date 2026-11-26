Renato Usatîi: Majorarea salariilor mici este prioritatea Partidului Nostru pentru bugetul din 2027

Creșterea veniturilor oamenilor cu salarii mici este prioritatea Partidului Nostru la examinarea bugetului de stat pentru anul 2027. Totodată, autoritățile trebuie să identifice noi modalități de atragere a banilor în economia Republicii Moldova și de creștere a veniturilor bugetare. Declarațiile au fost făcute de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, înaintea ședinței Parlamentului.

„Salariile mici sunt prioritate pentru Partidul Nostru, pentru bugetul din 2027”, a declarat Renato Usatîi.

Făcând referire la inițiativa Guvernului de a permite, în anul 2027, achiziționarea în numerar a bunurilor mobile și imobile între persoanele fizice, Renato Usatîi a amintit că Partidul Nostru promovează liberalizarea plăților în numerar încă de la intrarea în Parlament și că propunerile formațiunii sunt mai ample.

„Lucrul acesta noi îl propunem din prima zi de când am venit în Parlament, numai că noi îl propunem și mai bine. Haideți să le permitem tuturor nerezidenților fiscali să procure bunuri mobile, inclusiv de la persoane juridice, nu doar de la persoane fizice”, a declarat Usatîi.

În ceea ce privește verificarea provenienței banilor cetățenilor străini, liderul Partidului Nostru a menționat că autoritățile Republicii Moldova pot coopera cu instituțiile competente din țările de origine ale acestora. O altă soluție propusă de Renato Usatîi pentru creșterea veniturilor bugetare este reducerea costurilor de înmatriculare a navelor maritime și aeronavelor în Republica Moldova.

„Toți vorbim despre dezvoltarea portului Giurgiulești. Dar să știți că astăzi, pentru a înmatricula un vapor în Republica Moldova, cu toate taxele și TVA, costurile depășesc 30% din prețul inițial”, a explicat deputatul.

Potrivit lui Usatîi, Republica Moldova ar putea atrage proprietari de nave și aeronave din întreaga lume dacă ar oferi condiții avantajoase de înmatriculare, asigurând astfel venituri suplimentare la bugetul de stat.

„Cu cât mai multe vapoare și avioane vom avea în lume sub drapelul Republicii Moldova, cu atât mai mulți bani vom atrage la bugetul țării”, a conchis Renato Usatîi.