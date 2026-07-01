Renato Usatîi: Parlamentarele anticipate ar putea fi în interesul opoziției și al PAS

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că măsurile anunțate de președinta Maia Sandu în urma scandalurilor din ultimele zile ar fi trebuit implementate încă de la începutul mandatului actualei guvernări. Totodată, politicianul afirmă că organizarea alegerilor parlamentare anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea crizei de încredere în instituțiile statului.

Reacția vine după conferința de presă susținută de Maia Sandu, în cadrul căreia șefa statului a anunțat mai multe măsuri privind verificarea întreprinderilor de stat, revizuirea modului de numire a conducerii instituțiilor publice, evaluarea consiliilor de administrație și sporirea transparenței financiare.

Într-o declarație publică, Renato Usatîi a afirmat că discursul președintei seamănă mai degrabă cu cel al unui candidat din opoziție decât al unui lider aflat la guvernare.

„Problema nu este că, în sfârșit, au fost recunoscute greșelile. Problema este că după cinci ani de guvernare ni se prezintă drept soluții exact lucrurile care trebuiau făcute încă din prima zi”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Usatîi a susținut că PAS și Maia Sandu au deținut majoritatea parlamentară și au controlat principalele instituții ale statului, motiv pentru care responsabilitatea pentru situația actuală le-ar reveni în totalitate.

Totodată, politicianul a reiterat propunerea sa privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate și formarea unui guvern alcătuit din reprezentanți ai mai multor formațiuni politice.

„Dacă Guvernul ar fi fost format din reprezentanți ai mai multor forțe politice, niciun partid nu ar fi putut controla singur toate instituțiile statului și toate numirile în funcțiile-cheie. Controlul reciproc între partide ar fi făcut mult mai dificilă apariția unor asemenea situații”, a afirmat Renato Usatîi.

Potrivit acestuia, alegerile anticipate ar putea servi atât intereselor opoziției, cât și celor ale actualei guvernări.

„Am putea ajunge într-o situație unică, în care atât opoziția, cât și actuala guvernare ar avea același interes: organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Pentru opoziție, acestea reprezintă șansa de a schimba puterea. Pentru actuala guvernare, pot reprezenta singura posibilitate de a se delimita de oamenii care au compromis instituțiile statului și au afectat încrederea cetățenilor”, a spus liderul Partidului Nostru.