Renato Usatîi: Reconstrucția totală a CFM și egalarea feroviarilor cu bugetarii pentru asigurarea plății salariilor la timp – una din prioritățile Partidului Nostru

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că una dintre priorități ale formațiunii sale este reconstrucția totală a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și asigurarea plății salariilor angajaților la timp prin egalarea acestora cu cele ale bugetarilor.

”Au găsit sute de milioane de euro pentru a fi împărțite sub formă de ‘ajutoare’ și ‘majorări’ medicilor, profesorilor, pensionarilor – bani pentru campania electorală. Pentru toate s-au găsit resurse, numai nu pentru angajații CFM”, a declarat Renato Usatîi.

Acesta a subliniat că CFM este o întreprindere strategică, de importanță aproape militară, iar pregătirea specialiștilor feroviari este una dintre cele mai dificile și costisitoare.

„Dacă ceferiștii vor pleca să lucreze în construcții la Moscova, Germania sau Italia, atunci mâine, când vom avea posibilitatea să reconstruim calea ferată, nu vom mai avea oameni pregătiți pentru aceasta. Azi poți într-un timp record să înveți o persoană să conducă un tractor, să confecționeze haine sau să devină tâmplar, dar este foarte complicat și costisitor să pregătești un angajat la CFM”, a avertizat președintele Partidului Nostru.

Renato Usatîi s-a arătat indignat de modul în care autoritățile gestionează criza de la CFM, menționând că „funcționarii se laudă că au rezolvat problema salariilor reducând cu 40% numărul angajaților. Despre asemenea ‘realizări’ mai bine să tacă!”.

În viziunea liderului Partidului Nostru, soluțiile pentru CFM sunt clare: egalarea salariilor ceferiștilor cu cele ale bugetarilor, pentru a închide definitiv problema restanțelor salariale și reconstrucția totală a Căii Ferate, cu sprijinul companiilor și uzinelor internaționale.

„Am experiența și contactele necesare. Știu pe cine să invit și cum să pun în mișcare acest proces – fie că vorbim de Siemens în Germania, Uzina de Mașini din Tver sau alte întreprinderi”, a conchis Renato Usatîi.

În perioada anilor 2020-2024, numărul angajaților la CFM s-a redus aproape la jumătate. Doar în ultimele câteva luni au fost concediate peste 2.000 de persoane, iar în prezent la CFM lucrează aproximativ 3.700 de angajați, comparativ cu 10.000 în 2020. Totodată, conducerea întreprinderii a anunțat închiderea majorității stațiilor și reducerea curselor.