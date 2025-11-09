Republica Moldova, printre destinațiile europene cu cea mai rapidă creștere turistică

Republica Moldova se află în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism).

Datele indică o creștere de 62% a sosirilor internaționale comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019, depășind mai multe destinații consacrate din regiune. Evoluția evidențiază potențialul țării de a deveni o destinație turistică atractivă, sigură și orientată spre durabilitate.

Guvernul, prin Ministerul Culturii și în colaborare cu autoritățile locale, asociațiile de profil și partenerii internaționali, continuă să promoveze turismul sustenabil, conform Căii de Tranziție în Turism a Uniunii Europene și priorităților UNWTO.