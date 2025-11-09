Soldații ruși care pleacă pe front sunt vânați de văduve negre

Tot mai multe femei din Rusia se căsătoresc cu militari care pleacă pe front, în încercarea de a obține despăgubirile acordate de stat în caz de deces. Când soldatul rus Serghei Khandojko s-a căsătorit a doua zi după înrolare, în octombrie 2023, membrii familiei și prietenii săi erau nedumeriți. Bărbatul de 40 de ani nu pomenise niciodată ceva despre vreo mireasă.

Ceremonia de nuntă i-a băgat și mai mult în ceață: în doar 20 de minute totul era gata, fără fotografii sau verighete și cu un singur invitat. Dar ciudățeniile au continuat: după cununie, noua soție a continuat să locuiască cu fostul ei soț și copiii lor, conform mărturiilor și unei hotărâri judecătorești, consultate de Wall Street Journal.

Semnalele de alarmă au început să răsune după ce Khandojko a murit, din cauza rănilor provocate pe front, în Ucraina, iar mireasa lui a primit suma acordată fiecărei rude apropiate a soldatului căzut în armată, a declarat cumnata soldatului într-un interviu. Plata, în valoare totală de 200.000 de dolari, este de aproape 20 de ori salariul mediu anual din Rusia.

Un judecător de la o instanță civilă a decis la începutul acestui an că mireasa lui Khandojko, Elena Sokolova, l-a păcălit să se căsătorească cu ea, pentru a-i putea prelua moștenirea. Căsătoria a fost anulată, iar ea a trebuit să plătească o amendă de 3.000 de ruble, echivalentul a 37 de dolari. Decizia nu este definitivă, iar Sokolova a făcut apel la decizia instanței.

Banii Kremlinului îi atrag pe soldați, dar și pe „văduvele negre”

„Vânarea” soldaților ruși în scopul câștigurilor financiare a devenit atât de răspândită în Rusia, încât lumea a început să le eticheteze pe femeile care fac acest lucru drept „văduve negre”.

Instanțele care se ocupă de astfel de cazuri încearcă să stabilească dacă au de-a face cu căsătorii autentice sau dacă femeile au ca unic scop câștigul financiar la moartea soțului.

Parlamentarii ruși au propus legi care ar impune pedepse mai dure celor din spatele unor astfel de acte sau ar limita beneficiile pe care le pot obține după căsătoria cu un soldat, scrie cotidianul american.

Fenomenul a fost generat parțial de plățile mari pe care statul rus le-a oferit pentru a-i atrage pe bărbați să-și riște viața în războiul său brutal cu Ucraina. Beneficiile includ salarii mari și bonusuri pentru înrolare, precum și plăți substanțiale către familiile celor care mor pe linia frontului.

Plățile către familiile soldaților decedați depășesc adesea 14,5 milioane de ruble, adică 180.000 de dolari, în funcție de grad și de circumstanțe.

Acești bani au inundat regiunile sărace din Rusia, din care provin mulți soldați din linia frontului, provocând certuri între rude cu privire la venituri și atrăgându-i pe cei care adulmecă astfel de câștiguri facile.

Nu de puține ori s-a întâmplat ca tați înstrăinați să reapară, revendicând o parte din prima de deces, potrivit documentelor instanței consultate de WSJ. Bunicii au cerut și ei bani drept recompensă pentru că au petrecut ani de zile îngrijind un nepot luat la luptă.

Însă oficialii ruși spun că schemele în care femeile, singure sau făcând parte dintr-un grup organizat, îi conving pe soldați să se căsătorească înainte de a merge la război – în speranța de a beneficia de pe urma morții lor în luptă – sunt deosebit de nocive.

„Acești monștri au ales să dezonoreze cel mai sacru lucru – să aibă grijă de familiile eroilor căzuți!”, a declarat parlamentarul Leonid Sluțki în această vară. El le-a comparat pe femeile implicate cu jefuitorii din timpul asediului Leningradului din cel de-al Doilea Război Mondial.

Rețele online și grupări interlope

Experții juridici ruși spun că adevărata amploare a problemei e greu de stabilit. Ziarul american a identificat șase cazuri din instanțele ruse, în care s-a pretins sau s-a concluzionat că banii unor soldați au fost obținuți prin căsătorii false în detrimentul membrilor familiilor.

Rețelele de socializare facilitează găsirea de soldați de către potențialii escroci. Pe platforma rusă VK există zeci de grupuri special concepute pentru femeile care caută potențiali soți care luptă în Ucraina – cu nume precum „Întâlniri cu soldați” și „Întâlniri cu trese pe umeri”, un eufemism pentru cineva în uniformă.

Autoritățile ruse spun că în unele dintre escrocherii sunt implicate grupuri infracționale – uneori încercând să prindă în capcană mai mulți soldați simultan.

O grupare care operează în regiunea centrală a Rusiei, Hanty-Mansiisk, a căutat bărbați neînsurați și i-a convins să semneze contracte de serviciu militar, potrivit Comitetului de Investigații din regiune. Grupul a aranjat apoi căsătorii false pentru aceștia și i-a convins să predea controlul asupra banilor lor, a declarat Comitetul de Investigații.

Numărul soldaților prinși în această schemă, care a generat aproximativ 30 de milioane de ruble, sau 370.000 de dolari, și care a fost urmărită penal în conformitate cu legile privind crima organizată, nu a fost făcut public.

„Un plan de afaceri” eficient

Unii parlamentari ruși au cerut ca persoanele care intră într-o căsătorie falsă cu un soldat pentru a primi beneficii de stat să răspundă penal.

Un proiect de lege vizează respingerea dreptului soțiilor divorțate la o parte din plățile acordate pentru fostul soț, dacă cuplul s-a căsătorit după începerea războiului.

În aprilie, un tribunal din Siberia a decis că o agentă imobiliară e vinovată de incitare la ură, după ce a îndemnat femeile să se căsătorească cu soldați din „motive egoiste”. Marina Orlova a vorbit într-un podcast despre femei care încercau să cumpere case cu sume mari de bani, pe care le obținuseră din moșteniri de pe urma soldaților uciși pe front.

„Este foarte ușor. Găsește un tip care e pe front și, când moare, primești opt milioane. E un plan de afaceri”, a spus Orlova, în podcast.

O lecție pentru societatea rusă

Unele dintre cazurile analizate de WSJ au implicat dispute familiale complicate pe seama plăților acordate pentru soldații morți în război.

În august anul trecut, Angelina Variukina s-a căsătorit cu soldatul Georgy Kostirko, 27 de ani, într-un oraș la sud-est de Moscova. Cuplul, care s-a cunoscut pe rețelele de socializare, a locuit împreună timp de 11 zile, înainte ca militarul să se întoarcă în război, conform documentelor instanței.

Kostirko a depus cererea de divorț câteva luni mai târziu, iar în februarie, un judecător rus a anulat căsătoria, acordând o lună pentru apelarea deciziei. Numai că, două săptămâni mai târziu, Kostirko a fost ucis în luptele din regiunea rusă Kursk, iar la o zi după aceea, Variukina a depus apel la anularea căsătoriei, a declarat mama soldatului, Olga Kostirko, pentru postul rus de televiziune NTV.

Variukhina a devenit astfel beneficiara despăgubirii pentru decesul soldatului, arată Andranik Grigorian, avocatul care reprezintă familia Kostirko. Mama soldatului a dat-o apoi în judecată pe fosta noră, susținând că i-a fost infidelă lui Kostirko pe parcursul scurtei lor căsnicii și că acum aceasta caută să profite de moartea fiului ei.

În timpul procesului, Variukhina a postat pe Instagram clipuri cu ea și fostul soț făcând glume într-un apartament, îmbrăcați în costume amuzante. „Se mai îndoiește cineva că suntem potriviți unul pentru celălalt?”, a scris ea, într-o postare din aprilie, la o lună după moartea lui Kostirko. Ea a declarat că avea nevoie de bani pentru a acoperi datoriile cu care Kostirko își împovărase familia.

Avocatul care reprezintă familia militarului a spus că acest caz a fost o lecție pentru societatea rusă și pentru numărul tot mai mare de veterani de război pe care i-a pus pe un piedestal. „Încercarea ei de a profita de sângele soțului său decedat nu este doar imorală, ci pură trădare”, a spus el.