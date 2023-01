Republica Moldova se confruntă cu o serie de amenințări majore, susține directorul SIS

Republica Moldova se confruntă cu o serie de riscuri și amenințări majore, iar în prezent cele mai stringente sunt securitatea energetică, securitatea cibernetică și dezinformarea, a declarat directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, într-un interviu pentru Platforma Inițiative de Securitate și Apărare.

După declanșarea războiului rus în Ucraina, s-au schimbat și prioritățile Serviciului de Securitate, a declarat directorul Sis, Alexandru Musteața, iar după contraofensiva armatei ucrainene, principalele pericole sunt cele neconvenționale, cum ar fi cel energetic sau informațional, conform sursei citate, transmite Știri.md cu referire la Tvr Moldova.

„După 24 februarie, accentele și prioritățile s-au schimbat. În primul rând s-a pus accent pe activitatea subversivă, la acel moment, imediat după 24 februarie și prima lună aproximativ s-a pus accent pe pericolele convenționale. Exista un risc foarte mare ca armata FR să ajungă până la frontiera noastră, poate chiar și să preia controlul asupra unor regiuni ale R. Moldova. Și atunci activitatea SIS era orientată în primul rând la protecția frontierei, la protecția țării. Ulterior, când s-a văzut că frontul a rămas pe linia Herson sau pe partea de est, atunci activitatea s-a reorientat spre pericole neconvenționale, securitatea energetică fiind un domeniu despre care s-a vorbit, inclusiv Serviciul a vorbit foarte mult, despre anumite pericole, despre anumite vulnerabilități pe care le avem. Or atunci când ai un singur furnizor de gaz de care depinde și energia electrică, e o vulnerabilitate foarte mare, mai ales când producerea energiei electrice se află în gestiunea unei entități aflate în afara zonei de control constituțional al Guvernului de la Chișinău. De asemenea, există aspectul de securitate economică și financiară, or noi monitorizăm foarte atent ce se întâmplă pe domeniul financiar-bancar pentru a nu admite alte atacuri, materializarea unor riscuri care ar putea duce la căderea sistemului financiar bancar”, a spus Musteața.

De asemenea, directorul SIS a mai atenționat că dezinformarea este un pericol care se materializează de mult timp în Republica Moldova, unde există foarte mulți actori publici care o propagă sau propagă anumite viziuni în beneficiul altui stat.

„Despre aceste persoane și alte entități, persoane juridice, posturi TV, radio, site web, canale de Telegram etc., SIS le monitorizează. Atunci când ele provoacă război, violență, alte acțiuni extremiste, SIS are capacitatea să intervină, să blocheze site-urile, să informeze Procuratura și împreună cu procurorul să investigăm activitatea în cazul dat chiar infracțională, cu aplicarea mai multor măsuri speciale de investigație și s-au făcut și percheziții, și rețineri, s-au ridicat calculatoare, telefoane mobile, sunt mai multe acțiuni în acest sens. Când vine vorba de TV, radio se informează Consiliul Audiovizualului, care deja este rolul lor să aplice anumite sancțiuni. La acest subiect este foarte mult de lucru, or combaterea dezinformării nu este doar rolul SIS-ului, or noi avem o viziune destul de îngustă, noi vedem cum un alt stat prin serviciile sale, prin instrumentele special construite, propagă anumite mesaje cu ideea de a destabiliza situația social-economică în țară, dar este rolul mai multor instituții, inclusiv CA, inclusiv societatea civilă, presa obiectivă…”, a menționat acesta.

Directorul SIS, Alexandru Musteața, a mai spus că pentru asigurarea securității cibernetice a statului sunt necesare și investiții în echipamente, pentru că toată infrastructura guvernamentală trebuie să facă un salt calitativ la acest capitol, să fie asigurată cu calculatoare protejate, verificate foarte bine, criptate, sigure din punct de vedere tehnic.

