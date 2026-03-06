Rețea de escrocherii romantice cu 1.000 de operatori, destructurată la Chișinău

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, au destructurat un alt centru de apel specializat în escrocherii pe internet, cu 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1.000 de operatori pe mai multe platforme de matrimoniale.

Potrivit procurorilor, operatorii pretindeau că sunt în căutarea relațiilor romantice, într-o rețea de comunicare pentru persoanele care își doreau să-și găsească partener. Pentru ca să le permită accesul la platforme care promiteau metodele „revoluționare” de stabilire a relațiilor romantice de succes, rețeaua de escroci cerea bani de la clienții interesați – o mare parte dintre ei fiind din Australia, India și Statele Unite ale Americii. Astfel, aceștia cereau bani chiar și pentru prezentarea unei fotografii false cu propria persoană, iar per total unii clienți achitau și sume care ajungeau și până la 400 de dolari pentru o seară de comunicare.

Apoi, cei aproximativ 1.000 de operatori angajați de către opt recrutori deconspirați acum în Chișinău se prezentau cu nume false; iar în unele cazuri îi înșelau pe clienți și despre faptul că ar fi fete, pe când erau băieți, precum și invers. Ulterior, după o anumită sumă de bani extrasă de la victimele înșelate, operatorii întrerupeau contactul, iar banii rămâneau în buzunarul membrilor grupului criminal organizat.

Așadar, după o activitate fals romantică începând din luna mai 2023, recrutorii din cadrul „Serviciului Resurse Umane” al platformelor de matrimoniale au fost deconspirați de autoritățile de drept de la Chișinău. Aceștia sunt 11 persoane cu vârste cuprinse între 22 și 51 de ani (dintre care șase sunt femei), care-i instruiau pe operatorii platformelor dintr-un oficiu din centrul Capitalei Moldovei. În baza bănuielii rezonabile, au fost reținuți doi dintre ei: șeful echipei, în vârstă de 29 de ani, de la care au fost ridicați 10.000 de euro la birou și 4.700 de dolari de acasă – bani care ar proveni din schema de înșelătorie; precum și specialistul venit din Ucraina, în vârstă de 51 de ani, responsabil de tehnologiile informaționale și falsa platformă de matrimoniale.

Suspecții urmează să fie audiați la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) pentru atribuirea statutului procesual-penal și continuarea investigațiilor penale, inclusiv în vederea depistării organizatorilor din Moldova și de peste hotare ai acestei infracțiuni.