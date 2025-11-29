Șapte cetățeni moldoveni și români, suspectați că au falsificat acte de identitate

Șapte suspecți, cetățeni români și moldoveni, sunt cercetați pentru falsificarea de acte de identitate și permise de conducere, a anunțat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, România.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară și mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic și fals privind identitatea.

„Din probatoriul administrat a rezultat că șapte persoane, cetățeni români și moldoveni, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente, în special acte de identitate și permise de conducere, în care s-ar fi atestat în mod nereal că sunt emise de autorități din Republica Moldova.

La finalul anului 2024, în scopul strângerii de probe, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a încheiat cu autoritățile judiciare din Republica Moldova, sub egida EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă”, se arată într-un comunicat al IPJ Argeș.

Conform aceleiași surse, miercuri dimineață au fost puse în aplicare alte trei mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul Republicii Moldova.

Audierile în acest dosar se desfășoară la sediul Serviciului Teritorial Pitești al DIICOT.