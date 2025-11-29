Șeful Centrului NATO: Moldova nu poate fi coridor verde pentru armele din Ucraina

Șeful Centrului NATO de la Chișinău, Ion Tăbârță, consideră că Moldova nu ar putea fi „coridor verde” pentru contrabanda de arme din Ucraina. În cadrul emisiunii RealPolitik de la NewsMaker, el a declarat că, dacă unii angajați ai instituțiilor de stat au fost implicați în astfel de scheme, este vorba despre acte de corupție individuale, și nu despre decizii luate la nivelul conducerii țării.

„Nu cred că a fost vreun „coridor verde” sau că guvernul nostru sau instituțiile noastre au dat un astfel de acord. Chiar dacă unii reprezentanți ai autorităților ar fi fost implicați, este un act de corupție. Până acum nu avem informații în acest sens. […] Nu putem răspunde pentru anumiți reprezentanți ai vămii. Dar ca să fie la nivelul conducerii țării — este exclus”, a spus Tăbârță.

Precizăm că bărbatul de 52 de ani, suspectat că a orchestrat transportul de arme depistat la punctul vamal Leușeni, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Decizia a fost emisă de Judecătoria Chișinău, iar administratorul companiei implicate va fi cercetat în custodia statului pentru a preveni eschivarea și pentru a asigura obiectivitatea anchetei.

Amintim că un camion cu armament, descoperit în noaptea de 19 spre 20 noiembrie la Vama Albița – Leușeni, a declanșat anchete în Republica Moldova și România. Procuratura Generală declarat că armamentul a fost preluat „dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute”.

Pe 20 noiembrie, procurorii pentru combaterea criminalității din R. Moldova au anunțat reținerea a două persoane pentru 72 de ore. Ulterior, pe 21 noiembrie, au anunțat că a fost reținută și a treia persoană. Cei trei reținuți, toți din Chișinău, au avut următoarele roluri în schemă, conform procurorilor: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii (a treia persoană reținută), conducătorul companiei de transport și brokerul. Tot pe 21 noiembrie, Poliția Română a anunțat reținerea șoferului camionului.

Procurorii din R. Moldova au confirmat că șoferul, reținut de autoritățile române, este cetățean al Republicii Moldova și că marfa de contrabandă a fost încărcată în camion în municipiul Chișinău. Pe 26 noiembrie, șeful Inspectoratului General al Poliției din R. Moldova a anunțat că încă o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în dosarul camionului. Potrivit acestuia, persoana ar fi avut rolul de organizator.