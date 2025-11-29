Jeff Monson, fan al ”Russkiy Mir”, interzis în Moldova

Luptătorul american și rus Jeff Monson, care urma să urce astăzi, 29 noiembrie, în ring împotriva lui Ion Șoltoianu, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova.

Sportivul a declarat presei din Rusia că nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova deoarece a refuzat să-și ascundă tatuajul și să nu menționeze Rusia la conferința de presă înaintea meciului cu sportivul Ion Șoltoianu.

„Mi s-a propus să folosesc machiaj pentru a ascunde tatuajul cu litera «Z» de pe gât și să nu vorbesc despre Rusia în timpul conferinței de presă, dar am refuzat aceste solicitări. Aceste cereri au fost jignitoare pentru mine. Nu voi ascunde niciodată de unde vin și pe cine susțin”, a spus luptătorul.

Jeff Monson, în vârstă de 54 de ani, este originar din St. Paul (capitala statului american Minnesota).