(REȚETA ZILEI) Prajitura cu mere

Ingrediente



Pentru aluat

2 oua

9 linguri de zahar

9 linguri de ulei

9 linguri de lapte

1 praf de copt

12 linguri de faina

3 pliculete de zahar vanilat



Pentru umplutura

1,4 kg de mere in coaja (dupa ce sunt curatate ramane aproximativ 1kg)

10 linguri de zahar (eu o prefer mai dulce si zaharul se pune si dupa gust sau cat de acre sunt merele)

2 lingurite de scortisoara (acest ingredient nu este obligatoriu si poate fi eliminat sau pus dupa gust)

Mod de preparare



Umplutura

Merele se dau prin rahatoare, se adauga zaharul si scortisoara si se las pana cand este facut aluatul. ATENTIE: este important sa va ocupati de mere prima data pentru ca este nevoie sa lase sucul pe care trebuie sa-l eliminati apoi.

Aluat

Aluatul se face foarte rapid, eu am amestescat ouale, zaharul, uleiul si laptele cu mixerul pana cand toate cristalele de zahar s-au topit. Apoi am adaugat faina pe care am amestat-o in prealabil cu praful de copt.

Consistenta necesara a aluatului este ca cea a pandispanului, nici foarte lichida, nici prea tare.

Tava

– Tava de copt trebuie sa aiba maxim 30 de cm diametru daca optati pentru forma rotunda si maxim 25 cm lungime si 15 latime daca este una dreptunghiulara.

– Va recomand sa o tapetati cu hartie de copt, daca nu aveti puteti sa o ungeti bine cu unt si apoi tapetati cu faina.

– Jumatate din aluat se pune in tava si se intinde cu o spatula sau lingura uniform.

– Apoi se adauga merele rase pe care TREBUIE sa le stoarceti foarte bine, altfel va iesi o tocanita :).

– Eu le pun intr-o strecuratoare fina si le amestesc cu lingura pana nu mai ramane suc.

– Se adauga merele peste aluat si se aseaza uniform.

– Deasupra se adauga pesmet sau gris, cam o lingura si jumatate presarata uniform.

– Pesmetul si grisul vor absorbi sucul care va mai fi lasat de mere in timpul coacerii.

– Se adauga la final jumatatea din alatul prajiturii cu mere ramas si se intinde uniform

– Se adauga la cuptorul incins imprealabil la 180 de grade timp de 40 de minute.

Dupa 40 de minute se scoate si se testeaza cu o scobitoare, daca prajitura lasa urme pe scobitoare se mai tine la cuptor cateva minute, dar se verifica constant.

– Imediat dupa ce este gata, se lasa la racit in tava

– ATENTIE: Nu scoateti prajitura din tava pana nu se raceste pentru ca este foarte fragila cat este calda. Pofta buna!