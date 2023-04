Rețete de salate pentru Paști 2023

Salata cu sunca de curcan

Ingrediente

– 2 ardei tocati patratele

– un ou fiert, un galbenus de ou, mustar, zeama de lamaie, sare, piper pt maioneza

– 100 g sunca de curcan taiata patratele

– 100 g cascaval feliat taiat patratele

– 50 g boabe de porumb

– patrunjel pentru ornat

– 100 g smantana

Mod de preparare

Se amesteca bine smantana cu maioneza. Se tapeteaza un vas cu acesta compozitie dupa care se pune restul ingredinetelor. Deasupra lor se pune restul de compozitie si se orneaza cu patrunjel, boabe de porumb si sunca de curcan.

Pofta buna!

Salata de spanac cu grapefruit

Ingrediente

frunze de spanac

4 lg zeama de grapefruit

1 lg ulei de masline

100 gr cas de oi

5 felii de grapefruit

sare





Mod de preparare

Se spala foarte bine frunzele de spanac (de preferat frunze mici si fragede) se pune peste ele zeama de grapefruit, uleiul de masline, apoi se asaza frumos pe farfurie. Se adauga cubuletele de cas sau altfel de branza pe gustul vostru. Decoram salata cu bucatele si felii de grapefruit dupa imaginatia fiecaruia.

Sucul de grapefruit da o savoare deosebita salatei.

Pofta buna!

Terina din salata de boeuf

Ingrediente

2 morcovi mari

100 g mazare

200 g sunca presata

6-7 oua

100 g maioneza facuta in casa

200 ml smantana grasa

100 ml supa de pui

10 g gelatina

1 lingura mustar

zeama de la o lamaie

Mod de preparare

Fierbem ouale apoi morcovii si mazarea, apoi le lasam la racit. Taiem cuburi morcovii si sunca. Intr-un bol amestecam maioneza facuta in casa cu smantana, sare, piper, mustar si zeama de lamaie. Gelatina se inmoaie in supa, apoi se incalzeste conform instructiunilor de pe plic.

Amestecam continutul bolului cu gelatina topita, zarzavatul si sunca. Asezonam daca mai este cazul.

O forma de chec ondulata o tapetam cu folie alimentara, punem in ea 1/2 din compozitia salatei, asezam ouale racite si curatate, apoi acoperim cu restul compozitiei.

Marginile foliei le punem peste terina formata, apoi o lasam la frigider peste noapte. A doua zi taiem felii terina, cu un cutit bine ascutit.

Pofta buna!

Salata de pui in portocala

Ingrediente

(pentru 2 portii)

1 portocala

100 g piept de pui

50 g ciuperci din conserva

1 ciorchina mica de struguri roze

1/2 ardei gras verde

1 lingura boabe de porumb dulce

50 cascaval

piper boabe mix

cardamon

oregano

1 lingura ulei de masline

Mod de preparare

Pieptul de pui il fierbi cu putina sare, apoi il tai cubulete.

Portocala o tai in doua si cureti cu grija miezul, astfel incat sa pastrezi coaja intacta.

Ardeiul il tai felii, iar cascavalul-cubulete.

Intr-un bol amesteci toate ingredientele si pastrezi putin miez de portocala pentru decor.

Umpli cojile de portocale cu salata si decorezi cu miez de portocala, struguri si cardamon.

Pofta buna!

Salata cu loboda si kiwi

Ingrediente

2 legaturi loboda

1 salata verde

3 kiwi

2 rosii

3 castraveti

1 legatura de ceapa

5 ridichii

1 legatura patrunjel

sare, piper, otet, ulei de masline

Mod de preparare

Spalam foarte bine toate legumele si le lasam putin sa se scurga de apa. De la loboda nu folosim decat frunzele. Daca loboda este mica nu este nevoie sa o mai taiem. Rosiile si castravetii le taiem cubulete, ceapa si ridichiile rondele, patrunjelul taiat marunt.

Kiwi il curatam de coaja, apoi il taiem felii.

Condimentam cu sare, piper, otet (sau zeama de lamaie) si ulei de masline dupa gust.

Este de preferat sa servim dupa ce a stat la frigider cel putin 15 de minute.

Pofta buna!

Salata de boeuf

Ingrediente

500g piept pui

400 g cartofi

3 morcovi

200 g mazare

1 telina mica

castraveti si gogosari acri

patrunjel-pt ornat

maioneza

masline.pt ornat

1 ou fiert-pt ornat

Mod de preparare

se spala carnea si se pune la fiert, lafoc potrivit, intr-o oala cu apa rece. se curata spuma. carnea fiarta se taie apoi in cubulete

Se curata si se spala legumele si zarzavatul si se pun la fiert.

Dupa fierbere, se taie cubulete

se pune totul intr-un castron , se adauga castraveciorii taiati, gogosarul, mazarea. se sareazase adauga o parte din maioneza. amestecul se pune pe un patou si se orneaza.

Pofta buna!

Salata de andive cu surimi

Ingrediente

1-2 andive

200 gr boabe porumb

7 batoane surimi

1 salata verde mica

1/2 legatura patrunjel

ulei de masline

zeama de lamaie

Ingrediente Maioneza

2 oua

150 ml ulei

1 lamaie

1 lingura mustar

sare, piper

Mod de preparare

Maioneza

Eu fac maioneza cu mixerul. Prefer aceasta varianta mai comoda. Intr un bol punem galbenusul crud si cel fiert, apoi le mixam sa se omogenizeze. Adaugam cate un pic de ulei timp in care amestecam continuu. La sfarsit, cand incorporam tot uleiul, adaugam sare, putin suc de lamaie si mustar.

Taiem andivele cubulete, batoanele de surimi rondele, patrunjelul se toaca marunt si salata fasii.

Asezam salata in boluri pe straturi, dupa imaginatia fiecaruia. Eu am pus salata, boabe de porumb, surimi maioneza, andive si la final surimi peste care am presarat putin patrunjel tocat (sotul prefera menta).

Cand servim adaugam sare, piper si putina zeama de lamaie dupa gust.

Este o salata delicioasa!

Pofta buna!

Salata poloneza

Ingrediente

-2 morcovi

-2 radacini patrunjel

-1 telina

-2 cartofi

-2 linguri de mazare (din conserva)

-2,3 castraveti murati (cca 200 gr)

-200, 300 g sardele

Pentru maioneza:

-1 galbenus fiert si 2 crude

-1 lingurita mustar

-1 lingurita zeama de lamaie

-sare

-1 lingurita cu varf de ceapa rasa fin

-frunze de patrunjel, tarhon tocate marunt (cca o lingurita cu varf)

-300-400ml ulei

Mod de preparare

Se pun la fiert legumele (morcovii, patrunjelul, telina) dupa ce au fost spalate si curatate, cartofii se pun la fiert separat in coaja .

Intre timp pregatim maioneza. Se poate face la robot, eu prefer sa o fac la mana, oul fiert se da prin sita apoi se amesteca cu cele 2 galbenusuri crude si apoi se adauga zeama de lamaie si mai tarziu mustarul, se bat rapid adaugand tot ulei putin cate putin, cand maioneza devine consistenta se adauga o lingurita de apa rece, se pune sare dupa gust.

Castravetii se taie cubulete mici si se pun la scurs, presandu-i putin cu mana. Se iau cam 200 gr de maioneza si se amesteca cu castravetii, cu ceapa rasa fin si cu frunzele aromate apoi se adauga zarzavatul taiat cubulete mici, mazarea si sardelele tocate marunt, se amesteca numai prin rasturnare ca sa nu se zdrobeasca.

Daca mai este necesar se mai adauga maioneza.

Se pune pe platou si se orneaza.

Pofta buna!

Tort aperitiv cu salata boeuf

Blatul galben :

2 oua

2 linguri de ulei

1 lingura de smantana

2 linguri de faina

1 lingurita mica praf de copt

3-4 linguri branza rasa

Blatul verde:

2 oua

2 linguri de ulei

1 lingura de smantana

2 linguri de faina

1 lingurita praf de copt

2 linguri de spanac

sare

Blat portocaliu:

2 oua

2 linguri de ulei

1 lingura de smantana

2 linguri faina

1 lingurita praf de copt

2 linguri de pasta de ardei

sare

Pentru salata boeuf:

10 cartofi

2 morcovi

1 cutie mazare

1 buc piept de pui

4 castraveti murati

2 oua

100ml ulei

Zeama de la o lamaie

mustar

Mod de preparare

Pentru blatul verde, separi ouale, iar cele 2 galbenusuri le freci cu 2 linguri de ulei, 1 lingura de smantana, 2 linguri de faina, 1 lingurita praf de copt, sare si 2 linguri de spanac tocat marunt (congelat). Separat bati albusurile spuma tare si le incorporezi in primul amestec. Rastorni compozitia intr-o forma de tort si o dai la cuptor pentru 15 minute.

Pentru blatul portocaliu repeti acelasi procedeu ca mai sus, doar ca inlocuiesti spanacul cu 2 linguri pasta de ardei.

Pentru blatul galben, repeti procedeul, dar folosind 2 linguri de parmezan. Adaugi sare dupa gust.

Pentru salata boeuf fierbi cartofii si morcovii in coaja, ii lasi sa se raceasca apoi ii cureti de coaja. Dupa ce s-au racit ii tai cubulete de marimea unui bob de mazare. Tai cubulete si castravetii murati.

Fierbi pieptul de pui in apa cu o lingura de condiment de pui, iar dupa ce s-a racit il tai cubulete si-l adaugi peste restul compozitiei.

Adaugi mazarea scursa de apa si pui sare dupa gust.

Pentru maioneza folosesti un galbenus fiert si unul crud si le amesteci si adaugi cate putin ulei peste ele. La final adaugi mustar si lamaie dupa gust.

Amesteci maioneza cu restul compozitiei pastrand putina maioneza pentru ornat.

Asezi un blat pe un platou apoi adaugi jumatate din compozitia de salata boeuf, apoi asezi al doilea blat si adaugi restul salatei. La final adaugi al treilea blat iar deasupra ornezi cu maioneza.

Pofta buna!

Salata de sfecla rosie

Ingrediente

2 bucati mari de sfecla rosie

sare, ulei si zeama de lamaie

Salata de sfecla rosie

Sfecla se introduce in cuptorul incins pe gratar. O lasam pana este bine patrunsa, pana intra furculita in ea! Apoi o scoatem, o curatam de coaja, o spalam si o taiem cubulete sau in ce forme doriti. O punem intr-un castron iar apoi adaugam sare, ulei, sare de lamaie dupa gust!

Se pot folosi ca decor frunze de spanac baby.

Pofta buna!

