Revoluția din Iran degenerează: milițiile pro-iraniene din Irak au început să trimită forțe pentru a ajuta la reprimarea protestelor

Milițiile pro-iraniene din Irak au început să trimită forțe în Iran pentru a ajuta la reprimarea protestelor, informează pe surse site-ul opoziției Iran International, relatează canalul N12.

800 de „pelerini”, în ajutor la reprimarea revoltelor

Potrivit articolului, aproximativ 800 de luptători au fost deja trimiși în Iran prin trei puncte de trecere a frontierei. Aceștia ar fi fost deghizați în pelerini, fiind staționați la o bază din provincia Ahvaz din Iran.

Articolul vine pe fondul unei știri conform căreia comandantul Forței Quds a Gărzilor Revoluționare, Esmail Qaani, a vizitat Bagdadul.

Amenințarea comandatului armatei iraniene

Cel mai înalt general al Iranului a promis că va riposta dacă Statele Unite și Israelul continuă să-și exprime sprijinul pentru protestele anti-guvernamentale care tulbură țara, la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va interveni dacă demonstranții vor fi uciși în represiunea tot mai accentuată a Teheranului.

Șeful armatei Iranului a avertizat că Iranul nu va sta deoparte și nu va permite să fie amenințat de puteri externe, după ce Statele Unite și Israelul au susținut protestele anti-guvernamentale.

„Republica Islamică Iran consideră escaladarea retoricii ostile împotriva națiunii iraniene o amenințare și nu va tolera continuarea acesteia fără un răspuns”, a declarat generalul Amir Hatami, potrivit agenției de știri Fars.

Hatami, comandantul armatei iraniene, dar nu cel mai înalt ofițer al Iranului, a avertizat că „dacă inamicul face o greșeală”, răspunsul Iranului va fi mai ferm decât în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie anul trecut.

În ultimele zile, președintele american Donald Trump a amenințat că va interveni în Iran dacă demonstranții vor fi uciși, în timp ce Benjamin Netanyahu din Israel și-a exprimat sprijinul pentru proteste.

„Îl urmărim foarte atent. Dacă vor începe să ucidă oameni așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte puternic de Statele Unite,” a declarat Trump reporterilor duminică.

Netanyahu, între timp, le-a spus cabinetului israelian: „Suntem solidari cu lupta poporului iranian și cu aspirațiile lor pentru libertate și justiție.”

Protestele din Iran

Pe 28 decembrie, comercianții din Teheran au organizat un protest împotriva creșterii vertiginoase a prețurilor și prăbușirii rialului, declanșând un val de acțiuni similare în mai multe orașe, unele dintre ele mortale.

Demonstrațiile nu au atins încă amploarea unei mișcări din perioada 2022-2023, cu atât mai puțin a protestelor de stradă în masă din 2009 care au urmat alegerilor contestate.

Luni, ministerul iranian de externe l-a acuzat pe Trump și Netanyahu că incită la violență și încearcă să submineze unitatea națională a Iranului.