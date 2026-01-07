Marea Britanie și Franța convin să trimită trupe în Ucraina în cazul unui acord de pace

Marea Britanie și Franța au declarat că sunt gata să trimită trupe în Ucraina în urma unui acord de pace, un angajament major care a fost discutat timp de luni de zile, dar pe care Rusia va încerca probabil să-l blocheze prin orice mijloace, scrie The Guardian.

Anunțul a fost făcut după summitul de la Paris, găzduit de președintele francez, Emmanuel Macron, la care au participat peste douăzeci de lideri ai statelor care alcătuiesc „Coaliția de Voință” din aliații Ucrainei, plus trimisul SUA Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marți seara, după ore de discuții, declarația trilaterală de intenție, care, potrivit acestora, va deschide calea pentru desfășurarea trupelor franceze și britanice pe teritoriul Ucrainei. „După încetarea focului, Marea Britanie și Franța vor înființa centre militare în toată Ucraina”, a declarat Starmer.

„Este important să începem anul în acest fel – aliații europeni și americani, alături de președintele ucrainean Zelenski, pledând pentru pace. Și suntem mai aproape ca niciodată de acest obiectiv. Dar, desigur, cele mai dificile provocări ne așteaptă încă”, a adăugat el.

„Aceasta este o declarație de intenție de a desfășura forțe în Ucraina în cazul unui acord de pace”, afirmă Guvernul de la Londra

Downing Street a declarat că Marea Britanie „va desfășura forțe în Ucraina în cazul unui acord de pace”. Într-o declarație publicată după ce Starmer a semnat „declarația de intenție” mai devreme, biroul său afirmă:

Aceasta este o declarație de intenție de a desfășura forțe în Ucraina în cazul unui acord de pace. Aceasta este o parte vitală a angajamentului nostru ferm de a susține Ucraina pe termen lung.

„Forța multinațională pentru Ucraina” va acționa ca o forță de asigurare pentru a consolida garanțiile de securitate și capacitatea Ucrainei de a reveni la pace și stabilitate, sprijinind regenerarea forțelor proprii ale Ucrainei.

Semnarea declarației deschide calea pentru stabilirea cadrului juridic care va permite forțelor franceze și britanice să opereze pe teritoriul ucrainean, asigurând securitatea spațiului aerian și maritim al Ucrainei și construind forțe armate adecvate pentru viitor.

În discuțiile de astăzi, am abordat și detalii suplimentare privind mecanismele de desfășurare a forței pe teren.

Pe lângă planurile noastre privind crearea unei celule de coordonare, după încetarea focului, Regatul Unit și Franța vor înființa și „centre militare” în toată Ucraina, pentru a permite desfășurarea și construirea de instalații protejate pentru arme și echipamente militare, care să răspundă nevoilor defensive ale Ucrainei.