Țigările și produsele din tutun, mai scumpe de la 1 ianuarie

De la începutul anului 2026, produsele din tutun sunt mai scumpe din punct de vedere fiscal, după intrarea în vigoare a noilor modificări la Codul fiscal. Accizele aplicate acestui segment au fost majorate, în medie, cu aproximativ 10%, autoritățile urmărind atât creșterea veniturilor bugetare, cât și descurajarea consumului.

Pentru țigaretele care conțin tutun, cu sau fără filtru, acciza a fost majorată de la 1.081,43 lei plus componenta procentuală de 13%, la 1.189,57 lei plus 13%, fiind stabilit și un prag minim de 1.595,53 lei pentru o mie de bucăți.

Același nivel minim se aplică și țigărilor de foi care conțin tutun sau înlocuitori de tutun, unde acciza totală ajunge la 41% din valoare, dar nu mai puțin de limita fixată per 1.000 de bucăți.

Au fost ajustate și taxele pentru tutunul omogenizat sau reconstituit, precum și pentru extractele și esențele de tutun. În acest caz, acciza a crescut de la 210,54 lei la 231,6 lei pentru un kilogram. Tutunul tăiat fin destinat rulării țigaretelor este, de asemenea, mai puternic impozitat, acciza urcând de la 1.680,7 lei la 1.848 lei per kilogram.

Majorări au fost operate și pentru produsele alternative. Acciza aplicată batoanelor de tutun, inclusiv celor utilizate în dispozitivele de încălzire a tutunului, a fost crescută de la 1.384,55 lei la 1.453,78 lei pentru o mie de bucăți.

În cazul țigărilor electronice, scumpirea este mai accentuată. Cartușele, batoanele și lichidele care conțin nicotină, inclusiv cele pentru dispozitive de unică folosință, sunt supuse unei accize majorate cu 15%, până la nivelul de 3.558,68 lei per litru.

Autoritățile susțin că aceste măsuri sunt parte a politicilor de sănătate publică și de aliniere la practicile europene, având ca obiectiv reducerea consumului de produse din tutun și creșterea veniturilor la bugetul de stat.