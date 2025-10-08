Rezervele valutare ale BNM urcă cu 32,12 milioane EUR în septembrie, dar rămân mai mici decât la începutul anului

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a Moldovei au înregistrat o creștere de 32,12 milioane euro în luna septembrie, ajungând la peste 5,163 miliarde euro la începutul lunii octombrie.

Creșterea este atribuită în mare parte veniturilor Ministerului Finanțelor — circa 31,49 milioane euro — dintre care 18,92 milioane au reprezentat sprijin bugetar din partea Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere, iar 12,57 milioane provin din împrumuturi și granturi pentru proiecte investiționale.

Totodată, s-au înregistrat și venituri din gestionarea rezervelor: 24,14 milioane euro din rezervele valutare obligatorii și 12,78 milioane euro din activități de administrare active.

Pe de altă parte, mai mulți factori au exercitat presiuni negative asupra rezervelor: servicii ale datoriei publice externe în sumă de 19,42 milioane euro, deprecierea unor valute față de euro cu 9,29 milioane, intervenții valutare interne de 4 milioane euro și plăți ale Ministerului Finanțelor de 3,26 milioane.

În context anual, rezervele au scăzut cu peste 83,76 milioane euro comparativ cu începutul anului.

Această dinamică reflectă echilibrul delicat între acumularea de sprijin extern și presiunile financiare care afectează stabilitatea rezervelor de valută.

