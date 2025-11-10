Tânărul din Capitală care a dispărut cu mașina, găsit decedat. Ce spune Poliția

Bărbatul din Capitală care a fost găsit decedat după ce a dispărut cu tot cu mașină s-ar fi sinucis. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.

În noaptea de 8 spre 9 noiembrie, Poliția a fost sesizată de o femeie care a comunicat că soțul său, de 31 de ani, din Chișinău, a plecat cu automobilul personal într-o direcție necunoscută.

Polițiștii au inițiat imediat acțiuni de căutare. Dimineața, automobilul a fost depistat în preajma satului Văduleni, iar bărbatul a fost găsit decedat într-o zonă forestieră din apropiere.

„Ca versiune preliminară este examinată ipoteza suicidului, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în baza tuturor acțiunilor de investigare și a concluziilor medico-legale. Pe caz a fost inițiată o anchetă, investigațiile fiind în desfășurare”, a declarat pentru Unimedia ofițerul de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Svetlana Scripnic.

